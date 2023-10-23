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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ліплять з усього, що мають: Ігнат розповів про атаки нетиповими ворожими дронами

Ліплять з усього, що мають: Ігнат розповів про атаки нетиповими ворожими дронами

Сили оборони цієї ночі над Україною збили ворожий дрон невстановленого типу, який у народі називають газонокосаркою через надто гучний двигун.

В ефірі Єдиних новин речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни намагаються ліпити дрони з усього, що мають під руками.

Наприклад, до цього безпілотника двигун взагалі можна купити в інтернеті. Сам планер можна зробити у будь-якому гуртку авіамоделювання. Тому у противника і з’являються такі дрони-камікадзе, якими він намагається атакувати Україну і виснажувати нашу ППО.

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Щодо характеристик “газонокосарки”, то Юрій Ігнат зауважив, що тут все залежить від характеристик двигуна, об’єму пального та ваги боєкомплекту, які дрон може нести.

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Ліплять з усього, що мають: Ігнат розповів про атаки нетиповими ворожими дронами

Попри те, що це кустарний дрон, він все одно є ціллю, на яку треба реагувати, наголосив речник Повітряних сил.

У Командуванні також заявили, що російський ворог продовжує атакувати Україну комбінованими засобами. Запускають одночасно і керовані авіабомби, і ракети, і дрони.

— Одночасно у небі можуть перебувати 30 ворожих літаків. Запускають авіабомби, ракети. Ракети теж є різні. Окупанти використовують і радіолокаційні ракети, передусім Х-31П. Далі є ракети Х-59, Х-35 і так далі, — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня вперше зафіксували нові дрони, які запустили окупанти. У Повітряних силах тоді заявили, що за уламками безпілотників вдалося встановити, що двигуни до них росіяни купили на AliExpress.

У соцмережах люди, які чули ці дрони у небі, кажуть, що їхнє диркання схоже на газонокосарку.

До речі, іранські БпЛА Shahed наші люди прозвали мопедами, за характерний звук двигуна.

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Фото: Медіа Центр Україна

Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України
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