Ліплять з усього, що мають: Ігнат розповів про атаки нетиповими ворожими дронами

Сили оборони цієї ночі над Україною збили ворожий дрон невстановленого типу, який у народі називають газонокосаркою через надто гучний двигун.

В ефірі Єдиних новин речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни намагаються ліпити дрони з усього, що мають під руками.

Наприклад, до цього безпілотника двигун взагалі можна купити в інтернеті. Сам планер можна зробити у будь-якому гуртку авіамоделювання. Тому у противника і з’являються такі дрони-камікадзе, якими він намагається атакувати Україну і виснажувати нашу ППО.

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Щодо характеристик “газонокосарки”, то Юрій Ігнат зауважив, що тут все залежить від характеристик двигуна, об’єму пального та ваги боєкомплекту, які дрон може нести.

Попри те, що це кустарний дрон, він все одно є ціллю, на яку треба реагувати, наголосив речник Повітряних сил.

У Командуванні також заявили, що російський ворог продовжує атакувати Україну комбінованими засобами. Запускають одночасно і керовані авіабомби, і ракети, і дрони.

— Одночасно у небі можуть перебувати 30 ворожих літаків. Запускають авіабомби, ракети. Ракети теж є різні. Окупанти використовують і радіолокаційні ракети, передусім Х-31П. Далі є ракети Х-59, Х-35 і так далі, — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня вперше зафіксували нові дрони, які запустили окупанти. У Повітряних силах тоді заявили, що за уламками безпілотників вдалося встановити, що двигуни до них росіяни купили на AliExpress.

У соцмережах люди, які чули ці дрони у небі, кажуть, що їхнє диркання схоже на газонокосарку.

До речі, іранські БпЛА Shahed наші люди прозвали мопедами, за характерний звук двигуна.

Фото: Медіа Центр Україна

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