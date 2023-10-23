Лізуть як скажені, попри шалені втрати – глава МВА Барабаш про ситуацію в Авдіївці
Російські війська продовжують штурмувати в районі Авдіївки на Донеччині, незважаючи на величезні втрати.
Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телемарафону Єдині новини.
За його словами, на лінії оборони тиші не буває ні вдень, ні вночі. Росіяни гатять зі ствольної артилерії, Градів, а також використовують багато авіації.
– Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Ворог намагається кидати дуже великі сили як бронетехніки, так і особового складу. Втрати у них шалені, але це їх ніяк не зупиняє, нові штурми постійно відбуваються. Навала дуже велика. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато, – сказав глава МВА.
Барабаш зазначив, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.
Раніше британська розвідка повідомила, що бої за Авдіївку збільшили втрати росіян на 90%.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук