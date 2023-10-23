Лізуть як скажені, попри шалені втрати – глава МВА Барабаш про ситуацію в Авдіївці

Російські війська продовжують штурмувати в районі Авдіївки на Донеччині, незважаючи на величезні втрати.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, на лінії оборони тиші не буває ні вдень, ні вночі. Росіяни гатять зі ствольної артилерії, Градів, а також використовують багато авіації.

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– Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Ворог намагається кидати дуже великі сили як бронетехніки, так і особового складу. Втрати у них шалені, але це їх ніяк не зупиняє, нові штурми постійно відбуваються. Навала дуже велика. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато, – сказав глава МВА.

Барабаш зазначив, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Раніше британська розвідка повідомила, що бої за Авдіївку збільшили втрати росіян на 90%.

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