Після поглиблення дна: до порту Маріуполя уперше зайшов морський балкер РФ

У порт тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область) зайшов перший морський балкер РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадав, що раніше окупанти проводили там роботи з поглиблення дна. Агресор, очевидно, хотів відкрити доступ до порту для своїх великих вантажних суден.

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– Перший морський балкер зайшов у Маріупольський порт. І це дуже погана новина. Ось для чого потрібно було днопоглиблення, – зазначив Андрющенко.

За його даними, перше російське судно морського класу вчора пришвартувалося біля причалу судоремонтного заводу. Балкер має власні крани, а його повне навантаження значно перевищує 5 тис. тонн.

Наразі невідомо, що привіз російський балкер до тимчасово окупованого міста.

– З огляду на те, що в Маріуполі нічого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме – неважко здогадатися. Точно не будиночки для маріупольців, – наголосив Андрющенко.

Він припустив, що РФ намагається створити обхідні логістичні шляхи для своїх військ. За словами радника, “військово-логістична мапа починає змінюватися”.

Андрющенко додав, що наявність в порту ворожих кораблів, ймовірно, наближає сезон “бавовни” в Приморському районі Маріуполя.

Що відомо про плани РФ на порт Маріуполя

Раніше з’явилася інформація, що російські окупанти поглиблюють дно порту Маріуполя. У Військово-морських силах ЗСУ пояснювали це тим, що агресор хоче й надалі вивозити награбоване з України, наприклад метал і зерно.

– Я вважаю, що це більше пов’язано саме з цивільним судноплавством. Оскільки, якщо йдеться про логістичне забезпечення саме військових, для цього в них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, можуть фактично виходити на берег. І цих одиниць у них ще вісім штук. Тому все ж таки це пов’язано саме з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій, – зазначав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У Центрі національного спротиву повідомляли, що РФ хоче розмістити в Маріуполі “філію” свого Чорноморського флоту.

Окрім робіт у порту, ворог намагається встановити пряме залізничне сполучення між окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Джерело: Telegram Петра Андрющенка

Фото: Telegram Петра Андрющенка

Джерело : Укрінформ

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