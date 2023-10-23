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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Попри втрати і невдалі атаки. РФ продовжує перекидати нові сили під Авдіївку – ISW

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ перекидають додаткові сили на Авдіївський фронт, попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кілька російських провоєнних блогерів стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку на фронті не відбулося значних змін. Ймовірно, російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат.

Зараз дивляться

Російський воєнкор заявив, що українські сили “несподівано” контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі. Інший блогер повідомив, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російський блогер стверджує, що війська РФ не повністю захопили територію Авдіївського терикону і що ця територія наразі є спірною “сірою зоною”.

Пов’язаний із Кремлем блогер обговорив труднощі, які можуть призвести до “позиційного глухого кута” для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку. Він стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків.

Він зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять бронетехніку все вразливішою і ускладнюють наземні атаки.

Також блогер зазначив, що російські війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

– Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, попри значні втрати, – зазначають в Інституті.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для заміни втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків, сформованих з мобілізованих, на Авдіївський напрямок, що свідчить про те, що Росія, ймовірно, не планує відмовлятися від операцій на цьому напрямку.

Раніше українські Сили оборони знищили російський РЛС (радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби) Зоопарк, вартість якого – понад 10 млн доларів.

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Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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