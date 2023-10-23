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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни хочуть відрізати Мар’їнку, ведуть безрезультативні штурми – ДПСУ

Росіяни хочуть відрізати Мар’їнку, ведуть безрезультативні штурми – ДПСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Біля Марʼїнки на Донеччині упродовж кількох діб росіяни ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовими однієї з бригад ДШВ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначено, що українські захисники обороняють визначений рубіж та дають відсіч загарбникам.

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– Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі наготові, чекаємо їх, “подарунки” приготували, багато… Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору, – розповів про обстановку на цьому напрямку прикордонник на псевдо Лев.

Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська продовжують штурми в районі Авдіївки на Донеччині, незважаючи на величезні втрати.

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Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Донецька область, Мар'їнка
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

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