Росіяни хочуть відрізати Мар’їнку, ведуть безрезультативні штурми – ДПСУ
Біля Марʼїнки на Донеччині упродовж кількох діб росіяни ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовими однієї з бригад ДШВ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначено, що українські захисники обороняють визначений рубіж та дають відсіч загарбникам.
– Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі наготові, чекаємо їх, “подарунки” приготували, багато… Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору, – розповів про обстановку на цьому напрямку прикордонник на псевдо Лев.
Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська продовжують штурми в районі Авдіївки на Донеччині, незважаючи на величезні втрати.
Завантаження
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук