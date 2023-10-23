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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Удар по аеродромах Бердянська і Луганська: аналітики назвали кількість вражених гелікоптерів РФ

Бердянськ, вибухи на аеродромі
Фото: Depositphotos

Під час успішних ударів по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську українські військові знищили і пошкодили 26 гелікоптерів РФ.

Такі підрахунки оприлюднив аналітик OSINT-групи Oryx Якуб Яновський. Oryx – це нідерландський проєкт розвідки на основі відкритих джерел. Його аналітики, серед іншого, відслідковують втрати техніки, яких війська РФ зазнають в Україні.

За оцінкою Oryx, внаслідок ударів по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську було знищено девʼять російських гелікоптерів:

Зараз дивляться
  • сім Ка-52 Алігатор, які призначені для розвідки місцевості, координації дій групи бойових вертольотів, враження техніки та повітряних цілей;
  • два Мі-8 (багатоцільові гелікоптери, призначені для виконання як цивільних, так і військових завдань).

Ще вісім Ка-52 та сім Мі-8 зазнали пошкоджень. Тобто загальна кількість вражених гелікоптерів становить 26 одиниць.

Як зазначив Яновський, Oryx поки що відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Швидше за все, йдеться про безповоротні втрати, і ця техніка фактично знищена. Однак в OSINT-аналітиків наразі немає достатніх доказів, щоб це підтвердити.

Що відомо про атаку на аеродроми Бердянська та Луганська

Операцію під назвою Dragonfly провели Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 17 жовтня.

На аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську війська РФ тримали значну кількість авіаційної техніки і боєприпаси.

В ООС зазначали, що внаслідок ударів вдалося знищити дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніку, склади боєприпасів. Злітні смуги зазнали пошкоджень.

Під час операції українські воїни вперше застосували далекобійні балістичні ракети ATACMS, які надали Сполучені Штати. Йдеться про модифікацію ATACMS із радіусом дії до 165 км, які мають касетну бойову частину.

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Бердянськ, Війна в Україні, Гелікоптер, Луганськ
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