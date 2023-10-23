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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна та Ізраїль потребують подібних видів зброї, але між ними “мало збігів”

155 мм снаряди
Фото: Getty Images

Після атаки ХАМАСу на Ізраїль та початку війни постало питання щодо спроможностей США одночасно підтримувати двох своїх союзників Україну та Ізраїль у війнах, які проти них розв’язали сусіди.

В адміністрації Джо Байдена неодноразово заявляли, що Вашингтон має для цього достатньо ресурсів. Про це запевнив і сам президент США у своїй промові до американської нації 19 жовтня. Він також анонсував запит до Конгресу щодо пакету допомоги союзникам на понад $105 млрд, з яких $61 млрд передбачено Києву.

Деякі аналітики звертають увагу, що обидві країни потребують подібних видів зброї, які після майже двох років повномасштабної війни Росії проти України майже дефіцитні.

Зараз дивляться

Перш за все йдеться про 155-мм артилерійські боєприпаси. За даними газети The New York Times, США вже надали Україні понад 2 млн таких снарядів, а європейські країни додатково передали сотні тисяч таких боєприпасів.

Видання вказує, що з початком війни в Ізраїлі десятки тисяч таких снарядів будуть передані ЦАХАЛу для наземної операції в секторі Гази. Від початку року США надсилали ці боєприпаси Україні зі своїх складів, розташованих в Ізраїлі. Але, тепер принаймні їхня частина буде спрямована Ізраїлю.

У США ж кажуть, що обом країнам надаватимуть “необхідну” кількість. На думку старшого радника у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марка Кансіана, це може призвести до “компромісів”, залежно від тривалості війни в Ізраїлі.

Втім, чиновник Пентагону, на якого посилається NYT, стверджує, що Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти цих боєприпасів, щоб “уникнути дублювання”. Так, Ізраїль міг би отримати “високоточні снаряди для ураження цілей у багатолюдних міських районах”, тоді як Україні було б надіслано касетні боєприпаси, які можуть бути “більш ефективними проти позицій, розташованих на полі бою”.

Ексзаступник ЦРУ Майкл Морелл вважає, що між зброєю, яка надається від США Україні та Ізраїлю “дуже мало збігів”.

20 жовтня президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.

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Джерело: Голос Америки
Ізраїль, боєприпаси, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, США, Україна
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