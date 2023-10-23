Вибухи на Київщині та Кіровоградщині і робота ППО у Хмельницькій області: головні події ночі 23 жовтня

Ввечері та ночі 23 жовтня в Україні під час повітряної тривоги у Київській області, на Кіровоградщині лунали вибухи. Протиповітряна оборона працювала і на Хмельниччині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті

Внаслідок ракетного удару по терміналу в селі Коротичі під Харковом загинуло шість працівників Нової пошти. Стали відомі імена людей, які загинули через російську атаку.

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Серед них:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

Вибухи у Київській області

У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. На підступах до Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники.

Обмеження Китаю на продаж БПЛА в Україну

Українські волонтери та військові кажуть, що останні обмеження Китаю на експорт дронів поки мінімально вплинули на доступність безпілотників, особливо легких Mavic китайської компанії DJI.

Із 1 вересня Пекін зобов’язав виробників подавати заявки на експортні ліцензії та надавати сертифікати про кінцевого користувача, наголосивши, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях. Обмеження стосуються дронів більшого радіуса дії вагою понад 4 кг, а також пов’язаного з дронами обладнання.

Власне, військові та волонтери вже відзначають, що постачання запчастин погіршилося. Тому вони побоюються, що у майбутньому ситуація погіршиться.

Міноборони Ізраїлю назвало терміни наземної операції у Газі

Наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці, але вона буде справді останньою, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє видання The Times of Israel.

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