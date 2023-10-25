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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ

Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві “розконсервовану” агентурно-бойову групу ФСБ, яка готувала серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначено, що серед пріоритетних цілей агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти.

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Для вчинення диверсій планували застосувати до 10 дронів, які спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.

Встановлено, що ворожа група з трьох осіб (жителі  Києва та Чернігова) була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Після вербування фігуранти були переведені у режим “очікування” до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
СБУ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ
Готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони. У Києві знешкодили агентів ФСБ

– Кожен з учасників агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Так, один із них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання “цивільних” БпЛА в ударні дрони. Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Навесні цього року фігуранти почали відстежувати місця базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Їм повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Раніше СБУ зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух “банки з медом” на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Київська область, СБУ
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