Карта бойових дій на 25 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 25 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 25 жовтня 2023

Ситуація в Україні 25 жовтня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

У прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність, проводять активну диверсійну діяльність, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Збройні сили України стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили близько 10 ворожих атак у районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Зокрема, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але українські військові стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Провалився у росіян наступ у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 10 атака.

На Мар’їнському напрямку у РФ невдалими були штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Українські військові тут відбили понад 20 ворожих атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках Сили оборони відбили всі атаки окупантів у районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Втрати РФ на 25 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 296 310 (+800),

танків ‒ 5 112 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 9 697 (+28),

артилерійських систем – 7 125 (+44),

реактивних систем залпового вогню – 833 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 554 (+2),

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 372 (+9),

крилатих ракет ‒ 1 538 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 474 (+27),

спеціальної техніки ‒ 1 007 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 609-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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