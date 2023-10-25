Найбільш ймовірно, що ціллю нічного удару по Хмельниччині була АЕС – Зеленський

Кожен російський удар, особливо поблизу атомних електростанцій, є аргументом щодо того, що тиску на державу-терориста недостатньо.

Про це відзвітував президент Володимир Зеленський за підсумками 25 жовтня.

Говорячи про Хмельницьку область та місто Славута, президент розповів про те, що там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі.

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– Шахеди були збиті, але багато пошкоджених будинків – вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема й на території АЕС… Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога, – розповів він.

Президент наголосив, що цей удар у напрямку АЕС є черговим нагадуванням для всіх партнерів України, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції.

– Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму, – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави розповів, що 26 жовтня у своєму графіку має участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Там він, серед іншого, говоритиме про санкції проти Росії, які потребують розширення й посилення.

– І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо, – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський розповів і про селекторну нараду із військовими, розвідкою та урядовцями, яку мав протягом доби.

– Серед того, що безперечно заслуговує на увагу – це реакція окупанта на нові можливості наших воїнів. Після того як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію далі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати – це те, що буде дуже в пригоді Росії. Бо доведеться звільнити всю нашу землю. Без винятків, – сказав український лідер.

Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні ставати сильнішою та досягати більш далеких цілей.

Окремо президент провів нараду з українськими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня, відносин з цими країнами України.

– Продовжуємо підготовку зустрічі щодо Формули миру – працюємо на всіх дипломатичних рівнях. Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників, – сказав він.

Наприкінці звернення він розповів, що протягом усього дня був на зв’язку з командувачами ЗСУ та з тими, хто відповідає за забезпечення оборонних і наступальних дій України.

– Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги, – сказав він.

Джерело : Офіс президента

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