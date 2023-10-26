Наступного разу нам не так пощастить: Гроссі про атаку по Хмельницькій АЕС та наслідки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінює розмір збитків, завданих унаслідок падіння поблизу Хмельницької АЕС двох збитих БПЛА.

– Точний розмір збитків оцінюється командою МАГАТЕ, і додаткова інформація буде надана, – йдеться у повідомленні агентства.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на інформацію зі станції зазначив, що прямої дії безпілотників на її майданчик не було, а вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної мережі.

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Водночас ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, зокрема проходу в корпуси реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів.

Також було тимчасово припинено подання електроенергії на деякі зовнішні станції радіаційного моніторингу.

За словами гендиректора МАГАТЕ, станції сейсмічного моніторингу, встановлені в районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів.

– Той факт, що багато вікон на місці було зруйновано, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам не так пощастить, – наголосив Гроссі.

МАГАТЕ зазначило, що один із двох реакторів ХАЕС наразі працює, а інший перебуває в плановому ремонті з початку серпня.

У свою чергу перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ у Шепетівському районі пошкоджено 1 760 об’єктів інфраструктури, серед них 282 багатоквартирних будинки та 1 404 приватних. Також зачепило 74 об’єкти соціальної інфраструктури – 41 освітній, 6 зі сфери охорони здоров’я, 14 закладів культури та дві церкви.

Нагадаємо, що вночі 25 жовтня під удар під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС.

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