Німеччина надасть Україні додатковий пакет на €195 млн для підтримки енергетики

Очільниця Міністерства розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділення додаткових €195 млн на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні.

Про це повідомила пресслужба німецького відомства за підсумками зустрічі Шульце з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Шульце сказала, що тепло та електроенергія відграють ключову роль у забезпеченні життєстійкості народу України, особливо з наближенням зими.

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— Саме тому ми посилюємо нашу підтримку критично важливої енергетичної інфраструктури України. Український уряд прагне до реконструкції, яка зробить країну більш стійкою та наблизить її до ЄС. Ми будемо активно підтримувати їх у цьому, – сказала вона.

У німецькому відомстві зазначили, що близько половини коштів мають бути спрямовані на захист енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.

It was a pleasure to meet with @SvenjaSchulze68 today! Productive conversation about jointly implementing recovery projects. Federal minister informed us about new $195M support package to Ukraine with a focus on energy security and SMEs support. Together with @makeiev… pic.twitter.com/HeKl9DzNFJ — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 25, 2023

У Міненергетики України поінформували, що наша країна отримає партію ремонтних машин – 30 автовишок для потреб операторів системи розподілу електроенергії від німецьких партнерів.

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