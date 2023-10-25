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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Німеччина надасть Україні додатковий пакет на €195 млн для підтримки енергетики

Бундестаг прапор Німеччини
Фото: Unsplash

Очільниця Міністерства розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділення додаткових €195 млн на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні.

Про це повідомила пресслужба німецького відомства за підсумками зустрічі Шульце з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Шульце сказала, що тепло та електроенергія відграють ключову роль у забезпеченні життєстійкості народу України, особливо з наближенням зими.

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— Саме тому ми посилюємо нашу підтримку критично важливої енергетичної інфраструктури України. Український уряд прагне до реконструкції, яка зробить країну більш стійкою та наблизить її до ЄС. Ми будемо активно підтримувати їх у цьому, – сказала вона.

У німецькому відомстві зазначили, що близько половини коштів мають бути спрямовані на захист енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.

У Міненергетики України поінформували, що наша країна отримає партію ремонтних машин – 30 автовишок для потреб операторів системи розподілу електроенергії від німецьких партнерів.

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електроенергія, Міністерство енергетики і вугільної промисловості, Німеччина, Олександр Кубраков
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