Німеччина надасть Україні додатковий пакет на €195 млн для підтримки енергетики

Очільниця Міністерства розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділення додаткових €195 млн на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні.

Про це повідомила пресслужба німецького відомства за підсумками зустрічі Шульце з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Шульце сказала, що тепло та електроенергія відграють ключову роль у забезпеченні життєстійкості народу України, особливо з наближенням зими.

У німецькому відомстві зазначили, що близько половини коштів мають бути спрямовані на захист енергетичної інфраструктури незадовго до початку зими, відновлення пошкодженої української енергосистеми та забезпечення використання енергоефективних технологій.

It was a pleasure to meet with @SvenjaSchulze68 today! Productive conversation about jointly implementing recovery projects. Federal minister informed us about new $195M support package to Ukraine with a focus on energy security and SMEs support. Together with @makeiev… pic.twitter.com/HeKl9DzNFJ

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 25, 2023