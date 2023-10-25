Ведучі телеканалів ICTV та СТБ пройшли національний тест із медіаграмотності

Журналіст і ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський, спеціальний кореспондент телеканалу ICTV, ведучий інформаційно-аналітичної програми Смотрите сами (Freeдом) Володимир Рунець, а також ведуча Вікна-новин на СТБ та телемарафону Єдині новини Яна Брензей 25 жовтня взяли участь у національному тесті з медіаграмотності.

Тест виявився не простим, проте важливим, адже інформація – це зброя, а від впливу фейків, маніпулятивних, емоційних заголовків і новин інколи й вони самі не застраховані, зізнаються ведучі.

– Звісно, я теж потрапляла на фейки. Наприклад, коли була стаття у дуже впливовому українському виданні із цитатою вченого, який говорив про те, що залишилося два роки до якогось глобального кліматичного катаклізму. Я тут зробила велику помилку, якої, я думаю, припускається багато хто – просто прочитала заголовок. Воно мені відклалося. Я потім ще своїй подрузі сказала, що переможемо у війні, а потім нас доб’є клімат. А потім виявилося, що це дуже впливове видання, що входить до білого списку Інституту масової інформації, якому можна довіряти, саме купилося на фейк, – розповіла Брензей.

– Тому треба завжди перевіряти інформацію, щонайменше два-три джерела. І бажано, щоб це були надійні та авторитетні або ж офіційні джерела, – вважає Ковальський.

Зараз дивляться

– Взагалі це таке питання гігієни – як чистити зуби зранку. Все не ідеальне, і ми маємо розуміти, що живемо в неідеальному світі. Є бактерії, тому ми чистимо зуби. Є погана інформація, неперевірена, фейки, існує пропаганда, тому ми маємо вичищати свій інформаційний простір і перевіряти, що ми взагалі читаємо або дивимося, – додає Рунець.

Цей проєкт другий рік поспіль проводить Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з USAID, IREX та ПРООН в Україні в межах глобального тижня медіаграмотності Фільтр, який святкують у всьому світі 23-29 жовтня.

150 учасників тесту, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають корисні подарунки.

В ньому можуть брати участь усі охочі перевірити свій рівень медіаграмотності. Торік таких було 32 586, а 17 555 із них пройшли тест повністю.

Платформа для проходження тесту Typeform буде відкрита сьогодні чотири рази протягом 45 хвилин. Початок – о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00. Результат висвічується автоматично, а правильні відповіді будуть опубліковані 26 жовтня на сайті Фільтру.

Переможців тесту організатори оголосять 1 листопада у соцмережах та на сайті Фільтру, а також надішлють їм сповіщення на електронну пошту.

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