Зможе уражати об’єкти в Криму. Як далекобійна зброя допоможе переламати ситуацію на полі бою

Наразі Україна отримала від партнерів декілька видів далекобійних ракет, зокрема британські Storm Shadow, французькі SCALP-EG та американські ATACMS.

Окрім того, серед наявного далекобійного озброєння ЗСУ є Точка-У (дальністю до 120 км) і ракети GMLRS для HIMARS (84 км).

Які можливості дають нам ці ракети, яку далекобійну зброю ми ще очікуємо і чи зможе вона переламати ситуцію на полі бою – в матеріалі Фактів ICTV.

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Storm Shadow та SCALP-EG

Storm Shadow/SCALP – авіаційна крилата ракета виробництва фірми MBDA (спільна англо-французька технологія) з дальністю понад 250 км.

Така ракета може знищувати укріплені об’єкти, зокрема опорні й командні пункти, об’єкти, які захищені додатково від ударів звичайними типами озброєнь.

Storm Shadow здатна проходити протиповітряну оборону ворога та летіти на наднизьких висотах – від 30 м. Крім того, ракети можуть вдало огинати рельєф.

За попередніми розрахунками, близько 10 таких ракет зможуть перервати російське сполучення мостом через Керченську протоку, повідомляв військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

ATACMS

Нещодавно українські війська отримали від США ракети дальнього радіуса дії ATACMS та вперше застосували їх на полі бою, вдаривши по аеродромах в окупованому Луганську та Бердянську.

Дальність ураження ракет, які США вже передали Україні, становить близько 160 км.

ATACMS суттєво розширюють можливості українських військ на полі бою та дають змогу уражати російські склади, командні пункти та аеродроми глибше, ніж ЗСУ могли до цього.

Яку ще далекобійну зброю очікує Україна

Військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV зазначив, що наразі Сили оборони України очікують більшої кількості ATACMS з касетною частиною на 165 км. Це ті ракети, які ми отримуємо зараз і щодо яких бачили успішні приклади застосування.

– Так само очікуємо на 300 км ATACMS з фугасною частиною, аби вражати обʼєкти окупантів у Криму, – сказав він.

Окрім того, на думку експерта, ще не знято з порядку денного постачання Україні німецьких ракет TAURUS з дальністю до 500 км, які можна застосовувати точково проти укріплених позицій російських військ, які розташовуються, зокрема, і в Криму, наприклад, Кримський міст.

Ракети більшої дальності, наприклад, Tomahawk на 1 000 км і більше, Україні мало б чим допомогли, тому що якщо ними не бити по території РФ, вони дуже обмежені у використанні, відзначає фахівець.

Чи здатні далекобійні ракети переламати ситуацію на полі бою

Мусієнко вважає, що тих найменувань ракет, які вже має Україна, а також німецьких TAURUS, які ми можемо отримати, цілком достатньо для протидії агресору.

– Якщо Україна буде отримувати Storm Shadow, SCALP-EG, ATACMS різної дальності і TAURUS у тих обсягах, які нам потрібні, то цього буде в принципі цілком достатньо для того, щоб завдавати потужних ударів по ворогу, – каже він.

Водночас щоб говорити про зміну ситуації на фронті, крім безпосередньо найменувань ракет, потрібно враховувати їх кількість.

Так, одна справа, коли є 30 ракет, а інша, коли є 130 або навіть більше. За таких умов можна досягти більшого у швидші темпи.

– Якщо, наприклад, ми б зараз мали десь 200-250 ракет ATACMS з касетної частиною і використовували їх не тільки для ударів по аеродромах, а й фактично для ураження позицій ворога, це дало б можливість, наприклад, швидше просуватися під час контрнаступу. Ми могли використати ці засоби як реактивну артилерію, фактично потужну вогневу підтримку. Тому, звичайно, тут багато чого залежить від кількості, – підкреслює експерт.

Раніше експерт розповів, що може змінитися на фронті взимку.

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