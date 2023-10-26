60% українців готові до відкладення вступу в ЄС заради захисту інтересів України

Більшість українців переконані, що Україна має відстоювати свої інтереси під час вступу до Європейського Союзу, навіть якщо це призведе до відтермінування членства.

Такими є дані всеукраїнського опитування, проведеного на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні. Дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Так, 60% респондентів заявили, що Україна має відстоювати свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом, навіть якщо через це вступ до блоку буде відтермінований на певний час.

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Водночас 27% опитаних заявили, що потрібно виконувати всі вимоги ЄС, щоб якнайшвидше отримати повноправне членство.

Ще 5% взагалі виступають проти вступу до Євросоюзу.

Під час опитування 77% респондентів заявили, що для них важливо, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Серед них 51% вважають це дуже важливим.

При цьому із Заходу на Схід зменшується кількість тих, для кого членство в Євросоюзі є важливим: з 86% до 62%. Зокрема, з 61% до 24% стає менше тих, для кого такий крок є дуже важливим.

Хоча загалом у всіх регіонах України більшість опитаних називали вступ до ЄС важливим.

При цьому лише 22% респондентів переконані, що Україна вже готова до членства в блоці. А 43% вважають, що все ще необхідні подальші реформи.

Кожен четвертий респондент (25%) дотримується погляду, що Україна взагалі не готова до приєднання.

Респондентам також поставили запитання, в яких сферах Україні мала б допомогти Консультативна місія ЄС. 46% респондентів хотіли б, щоб це була допомога в боротьбі з корупцією, 38% – з притягненням до відповідальності за міжнародні злочини, 33% – допомога територіям, звільненим від російських окупантів, 31% – консультування щодо вступу до ЄС.

Опитування проводилося 4-20 вересня 2023 року. Використано метод особистих (face-to-face) інтерв’ю, із застосуванням планшета.

Соціологи опитали 2005 респондентів старше 18 років в усіх регіонах України, підконтрольних українському уряду, крім Херсонської і Донецької областей (через ситуацію з безпекою). Статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,3%.

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення підтримали всі 27 членів ЄС.

Водночас Єврокомісія надала сім рекомендацій, які має виконати Київ, перш ніж стартують офіційні переговори про членство в блоці. Йдеться, наприклад, про судову реформу, боротьбу з корупцією, ухвалення закону про ЗМІ.

У листопаді очікується доповідь Єврокомісії щодо прогресу України, на підставі якої члени ЄС вирішуватимуть, чи відкривати переговори про членство.

Джерело : КМІС

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