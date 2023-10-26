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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дощі припиняться до кінця тижня: погода в Україні в останні дні жовтня

Погода в осінній день

У п’ятницю, 27 жовтня, та місцями в суботу, 28 жовтня, в Україні передбачається дощова погода.

Суха та сонячна погода очікується в неділю, 29 жовтня, та в понеділок, 30 жовтня.

Погода в Україні в п’ятницю, 27 жовтня

П’ятниця в Україні обіцяє бути вологою.

Зараз дивляться

27 жовтня дощитиме:

  • уночі – на Півночі, у Центрі, на Півдні (крім Одещини) та в Карпатах,
  • уранці – у східних областях та в більшості західних,
  • удень – переважно лише в західній частині країни,
  • увечері – на Заході та Півночі України.

Вітер буде південно-західним, 5-12 м/с. Місцями на Заході та Півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві 27 жовтня вночі та увечері очікується дощ. Удень та вранці істотних опадів не передбачається.

У столиці в п’ятницю буде тепло. Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть близько +15°.

Усюди в Україні температура повітря, згідно з прогнозом, буде помірно-комфортною. Удень – +13-18°, у південній частині країни – навіть +18-22°.

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Погода в суботу, 28 жовтня

У суботу дощитиме на Півночі та на Заході.

На жителів Центру, Сходу та Півдня країни чекає суха та тепла погода.

Погода в неділю, 29 жовтня

Неділя, 29 жовтня, зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко, буде чудовим синоптичним днем.

В останній вихідний день місяця буде сухо, можливо, навіть сонячно й тепло.

Погода в понеділок, 30 жовтня

– Понеділок також виявиться метеорологічним красенем. Буде сонячно (якщо тумани не набіжать) та +17-22°, – зауважує Наталка Діденко.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

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