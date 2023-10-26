Дощі припиняться до кінця тижня: погода в Україні в останні дні жовтня
У п’ятницю, 27 жовтня, та місцями в суботу, 28 жовтня, в Україні передбачається дощова погода.
Суха та сонячна погода очікується в неділю, 29 жовтня, та в понеділок, 30 жовтня.
Погода в Україні в п’ятницю, 27 жовтня
П’ятниця в Україні обіцяє бути вологою.
27 жовтня дощитиме:
- уночі – на Півночі, у Центрі, на Півдні (крім Одещини) та в Карпатах,
- уранці – у східних областях та в більшості західних,
- удень – переважно лише в західній частині країни,
- увечері – на Заході та Півночі України.
Вітер буде південно-західним, 5-12 м/с. Місцями на Заході та Півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
У Києві 27 жовтня вночі та увечері очікується дощ. Удень та вранці істотних опадів не передбачається.
У столиці в п’ятницю буде тепло. Стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть близько +15°.
Усюди в Україні температура повітря, згідно з прогнозом, буде помірно-комфортною. Удень – +13-18°, у південній частині країни – навіть +18-22°.
Погода в суботу, 28 жовтня
У суботу дощитиме на Півночі та на Заході.
На жителів Центру, Сходу та Півдня країни чекає суха та тепла погода.
Погода в неділю, 29 жовтня
Неділя, 29 жовтня, зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко, буде чудовим синоптичним днем.
В останній вихідний день місяця буде сухо, можливо, навіть сонячно й тепло.
Погода в понеділок, 30 жовтня
– Понеділок також виявиться метеорологічним красенем. Буде сонячно (якщо тумани не набіжать) та +17-22°, – зауважує Наталка Діденко.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко
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