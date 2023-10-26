Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху

Місцева влада самостійно оцінює шкоду від ударів ворога та роботи ППО України, водночас завдання протиповітряної оборони – збивати ворожі цілі там, де це можливо.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив представник командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

– Я трохи здивувався тій інформації (від місцевої влади Хмельниччини щодо наслідків атаки РФ 25 жовтня, – Ред.). Наче після ядерного вибуху… 1760 цивільних об’єктів, школи, церкви, звучить страшно. Потрібно пояснити, що відбувається… Якщо збивається Shahed чи ракета, відповідно відбувається вибух у повітрі, вибухає зенітна ракета, вибухає повітряна ціль ворога, вибуховою хвилею можуть бути пошкоджені вікна. У вікон шансів взагалі дуже мало, саме тому їх стрічкою скріплюють, щоб уламки не вразили людей. Так відбувається протиповітряний бій, – сказав він.

Речник командування ПС ЗСУ додав, що за тих умов, коли є “хоч і невелика кількість тих самих Shahed чи ракет, то населені пункти і будинки потрапляють у зону ураження ППО, тому такі речі трапляються”.

Зараз дивляться

– Уламки обов’язково повертаються на землю, саме тому ми просимо людей іти в укриття. Тож таким чином є пошкодження відповідно покрівель, вікон. Однак всі по-різному рахують, потім же потрібно допомогу фінансову надавати керівникам, які про це говорять. Тож треба з розумінням поставитись до інформації, яка зараз іде, та не лякати людей страшними цифрами, внести ясність, – пояснив він

У коментарі УП Юрій Ігнат уточнив, що в небі над Хмельницькою областю в ніч на 25 жовтня було знищено 6 БпЛА Shahed і ще 5 – за маршрутом слідування в різних областях.

Удар РФ по Хмельниччині призвів до поранень людей

В ефірі національного телемарафону Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької ОВА, додав, що станом на 25 жовтня атаки ворога на регіон продовжувалися протягом чотирьох діб.

– Два дні тому, на жаль, маємо великі руйнування: вибиті шибки, пошкоджені дахи, двері. Це житлові будинки, комунальні об’єкти, освітянські об’єкти, об’єкти охорони здоров’я та інші об’єкти. Але найголовніше, що постраждали люди. Дякувати Богу, що немає загиблих, але маємо поранених від такої атаки. Дехто вже виписаний і відправлений на амбулаторне лікування, – пояснив він.

Сергій Тюрін додав, що життю жодного з постраждалих нічого не загрожує.

Зараз проводиться робота в громадах щодо відновлення, продовжується робота комісій з обстеження, актування в кожній з постраждалих громад, каже він. Тим часом на місцях вже працюють ремонтні бригади, а для відповідної діяльності їм були надані ремонтні матеріали.

Заступник голови Хмельницької ОВА додав, що зараз, оскільки наближається негода та мінусові температури, потрібно якомога швидше відремонтувати пошкоджені будинки.

Щодо захисту критичних об’єктів області Тюрін додав, що здійснюється фізичний захист усіх важливих об’єктів як енергозабезпечення, водопостачання, так і інших. Захист здійснюється габіонами, бетонними блоками та іншими інженерними рішеннями.

Атака по Хмельниччині: удар по ХАЕС і наслідки руйнувань

Раніше Тюрін повідомляв, що наслідками атаки РФ у ніч проти 25 жовтня у Шепетівському районі пошкоджено 1 760 об’єктів інфраструктури, серед них 282 багатоквартирних будинки та 1 404 приватних.

Також, за даними заступника очільника ХОВА, зачепило 74 об’єкти соціальної інфраструктури – 41 освітній, 6 зі сфери охорони здоров’я, 14 закладів культури і дві церкви.

Крім того, під час атаки дронами в ніч на 25 жовтня в зону ураження під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС.

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