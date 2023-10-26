Не обов’язково руйнувати повністю. Експерт розповів, як краще бити по Кримському мосту

Збройні сили України мають можливості для завдання ударів по Керченському мосту, щоб припинити його функціонування. Та поки ці можливості обмежені.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Чим вдарити по Кримському мосту

За його словами, Україна може завдати ударів надводними та підводними дронами, але довкола мосту росіяни збудували щільні загородження, які буде важко обійти. Тобто наші військові до такої операції повинні готуватися ретельно, щоб мати гарантований ефект, адже це потребуватиме величезних ресурсів.

Зараз дивляться

Також можна розглядати варіант завдання ракетних ударів. Наприклад, це франко-британські авіаційні ракети Storm Shadow / SCALP.

Але якщо говорити про застосування такої зброї, то це величезний ризик для нашої авіації. Адже для пуску таких ракет нашим літакам треба підлетіти майже до самої лінію фронту – а це загроза для екіпажів та самих літаків.

Нести ракети Storm Shadow / SCALP можуть бомбардувальники Су-24, а їх у Збройних силах не так багато.

– Тому знищення Кримського мосту поки відкладається. Наприклад, до того моменту, коли ЗСУ зможуть звільнити значну частину окупованої Запорізької області, щоб можна було використовувати повітряний простір звільненої території для пуску ракет, – наголосив Олександр Коваленко.

Але найкращий варіант – це повне звільнення Запорізької області, вихід до узбережжя Азовського моря, і тоді Керченський міст буде як на долоні не лише для авіаційних ракет.

Олександр Коваленко наголосив, що більшу частину військової техніки, зброї, боєприпасів, пального окупанти перевозять саме залізницею, тому важливо знищувати колії. Для росіян така ситуація буде критичною, адже що в Криму, що на материковому Півдні України вони залишаться без забезпечення, і це створить для них патово-суїцидальну ситуацію.

Не обов’язково руйнувати весь міст

Експерт вважає, що не обов’язково руйнувати весь міст чи більшість прольотів, достатньо пошкодити залізничну частину, щоб не можливо було її використовувати.

– Для цього не треба завдавати сто тисяч ударів. Декілька влучних ударів бронебійними фугасними частинами — і залізничне полотно зруйнується. І мінус один проліт, мінус другий проліт – цього буде достатньо, – зауважив Олександр Коваленко.

А якщо почнуть відбудовувати, то Україні ніщо не буде заважати ще раз вдарити по мосту – по іншому прольоту. Тому всі дії Збройних сил України щодо Керченського мосту мають бути виваженими та раціональними, наголошує військовий експерт.

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року стався потужний вибух на Кримському мосту, в результаті якого обвалились два автомобільні прольоти і було сильно пошкоджено залізничні колії. За словами експерта, росіяни досі намагаються відновити залізничне сполучення – проте в них працює лише одна колія в реверсі. Олександр Коваленко наголошує, а що буде, коли не просто пошкодити колії, а знищити цілий проліт – скільки окупанти його будуть відновлювати?

Раніше в коментарі Фактам ICTV авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидат історичних наук Валерій Романенко також заявив, що найкраще бити по мосту авіаційними крилатими ракетами класу повітря – земля Storm Shadow / SCALP. У них є модифікація з операційною дальністю понад 500 км, а бойова частина – 450 кг.

А ось американські балістичні ракети ATACMS поки не підходять для ударів по мосту, оскільки вони можуть летіти максимум на 300 км.

Раніше у коментарі агентству Укрінформ речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що Кримський міст неодмінно зруйнують, але тоді, коли того вимагатиме ситуація – коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом.

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