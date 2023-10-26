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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Не відкривайте ці повідомлення! Українці отримали SMS із пропозицією продати інформацію про ЗСУ ворогу

Не відкривайте ці повідомлення! Українці отримали SMS із пропозицією продати інформацію про ЗСУ ворогу
Фото: Факти ICTV

У четвер, 26 жовтня, українці отримали масовану SMS-розсилку від росіян, де вони пропонують людям гроші за інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ. 

Факти ICTV поспілкувалися з експертами у сфері інформаційної безпеки та зібрали поради для українців, що робити в подібних ситуаціях. 

Що робити, якщо ви отримали SMS із пропозицією продати інформацію про ЗСУ ворогу 

Подібні розсилки спостерігаються з початку повномасштабного вторгнення, проте слід визнати, що ця розсилка дійсно масштабна, розповідає виконувач обовʼязків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

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– Повідомлення приходять від користувача з ніком Країна, щоб люди, прочитавши тільки назву – відкривали повідомлення і на підсвідомому рівні довіряли джерелу. Єдина правильна порада – ігноруйте такі SMS або видаляйте їх не відкриваючи, – наголошує Шаповалов. 

По-перше, в жодному разі не потрібно відкривати повідомлення, ба більше, переходити за посиланням, бо SMS може містити віруси. 

По-друге, якщо ви просто з цікавості хочете перейти й подивитися, куди веде посилання, у випадку, якщо це чат-бот, він збере ваші особисті дані, наприклад, номер мобільного телефону, і передасть ці дані ворогу. 

– Це класична багаторівнева схема. З одного боку, вона полює на людей, які дійсно хочуть заробити гроші. З іншого боку, якщо люди переходять просто з цікавості в цей чат-бот, він розповсюджує дезінформацію та російські наративи. Або наступний рівень, якщо з цим чат-ботом взаємодіяти, він може збирати інформацію людей, – розповів Фактам ICTV заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан. 

Для чого росіяни розсилають українцям подібні повідомлення

За словами Андрія Шаповалова, насамперед ворог намагається дізнатися певну інформацію про ЗСУ, використовуючи різну тактику.

Тактика масової розсилки потрібна, щоб виявити більше людей з прокремлівським мисленням, або колаборантів, які ладні за винагороду продати державу. 

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– На другому місці – моральна складова, і якщо ми з вами зараз про це говоримо – це спрацювало. Подібні повідомлення викликають негативні емоції й дезморалять українців, що в будь-якому випадку на руку ворогу. Також не слід відкидати варіант, що це тестування перед великою ІПсО, яка тільки чекає на Україну, – підкреслив иконувач обовʼязків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. 

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Фото: Центр протидії дезінформації

Також росіяни можуть використовувати цю SMS-розсилку, аби залякати українців.

– Це інформаційно-психологічна операція. Вона розрахована на різні цільові аудиторії та на різні психологічні ефекти, в тому числі обурення. Це також розраховано на залякування населення. Тобто якщо ви отримуєте таке повідомлення, ви одразу відчуваєте себе у якійсь небезпеці, починаєте думати про те, що хтось може відправити подібну інформацію і так далі, – додав Балабан.

В Службі безпеки України повідомили, що кіберфахівці вже розслідують цей інцидент.

– Служба безпеки фіксує постійні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Подібні розсилки – це один із методів проведення цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій. Кожна така ІПсО перебуває у полі зору СБУ. І на будь-яку з них спецслужба має відпрацьовані алгоритми реагування та нейтралізації. Громадянам рекомендуємо ігнорувати такі повідомлення і не переходити за посиланням від сумнівних контактів, – прокоментували Фактам ICTV у СБУ.

Слід нагадати, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради й в умовах воєнного стану карається позбавленням волі до 15 років. 

Якщо ви отримали подібні SMS-повідомлення, направте їх у чат-бот СБУ.

Нагадаємо, подібна розсилка вже приходила українцям 20 червня 2023 року. 

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Не відкривайте ці повідомлення! Українці отримали SMS із пропозицією продати інформацію про ЗСУ ворогу

Війна в Україні, ЗСУ, Кібератака, РНБО, Російська агресія, СБУ, Україна
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