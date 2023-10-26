23 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

– Акцію помсти представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБівці перетворили на свою схованку, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих.

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Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00.

– Представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло, – додали розвідники.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомили, що у Бердянську на Запоріжжі підірвали москвич з російськими номерами, у якому перебував окупант. Він загинув на місці події.

Джерело : ГУР

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