Радіодиктант-2023 буде незвичайним: де та коли дивитися трансляцію

У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться в нову дату – 27 жовтня.

Саме цього дня, згідно зі змінами до указу президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97, відтепер відзначатиметься День української писемності та мови.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, цьогоріч радіодиктант буде незвичайним.

Зараз дивляться

До заходу зможуть долучитися й українці, які змушені виїхати за кордон, через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

– В умовах російської агресії українська мова відіграє ключову роль у захисті національної ідентичності,

– наголосив він.

Омбудсман також повідомив, що по всій території нашої держави організують величезну кількість заходів, присвячених рідній мові.

Він зауважив, що нині 17 областей й 77 громад мають власні програми розвитку української мови. Столиця України – Київ – серед лідерів у питаннях утвердження та популяризації української мови.

Хто читатиме текст радіодиктанту у 2023 році

Авторкою радіодиктанту національної єдності-2023 року стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Читатиме текст радіодиктанту актор, виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський.

До методичної роботи над радіодиктантом традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Де слухати ХХІІІ радіодиктант національної єдності

Трансляція ХХІІІ радіодиктанту національної єдності почнеться об 11:00 27 жовтня:

Також долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2023 можна в Дії.

– Завтра об 11:00 заходьте в застосунок, вибирайте Дія.Радіо або канал Суспільне Культура в Дія.ТV. Пишіть диктант, щоб об’єднатися з тисячами українців по всьому світу, і відзначайте День української писемності та мови, – повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скільки триває радіодиктант

Радіодиктант національної єдності розпочнеться об 11:00. Зазвичай він триває до 30 хвилин.

Як надіслати радіодиктант для перевірки

Зазвичай організатори приймають радіодиктанти для перевірки впродовж доби.

Це може буде фото чи сканована копія радіодиктанту (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) або ж паперовий лист, надісланий поштою.

Цьогорічні адреси та кінцевий час для надсилання диктантів організатори поки що не повідомляли.

Так само невідомо, коли буде оголошено текст для перевірки.

Чому змінилася дата радіодиктанту

Починаючи з 2000 року, радіодиктант національної єдності всі охочі писали 9 листопада, у День української писемності та мови.

Останнє свято ще 1997 року започаткував своїм указом тодішній президент України Леонід Кучма.

Для свята обрали день, коли церква вшановувала пам’ять Нестора Літописця.

Однак після того як Православна церква України та Українська греко-католицька церква у 2023 році перейшли на новий календар, постала необхідність зміни дат.

Тож відтепер вшанування пам’яті Нестора Літописця, відзначення Дня української писемності та мови, а також написання радіодиктанту національної єдності відбуватиметься в нову дату – 27 жовтня.

Зміни до указу президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97 Володимир Зеленський вніс 28 липня 2023 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.