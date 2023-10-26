РФ атакувала Сумщину: загинув підліток, знищені будинки
У четвер, 26 жовтня, війська РФ обстріляли село Пожня на Сумщині. В результаті атаки загинув 16-річний хлопець.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
Зазначено, що близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого на ґанку власного будинку.
Окрім того, внаслідок обстрілу знищені приватні будинки місцевих мешканців.
– Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обовʼязково понесе відповідальність, – наголосив міністр.
Раніше в ЗСУ озвучили втрати військ РФ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках з 10 жовтня.
Фото: МОЗ
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