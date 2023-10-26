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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ атакувала Сумщину: загинув підліток, знищені будинки

Швидка допомога

У четвер, 26 жовтня, війська РФ обстріляли село Пожня на Сумщині. В результаті атаки загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Зазначено, що близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого на ґанку власного будинку.

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Окрім того, внаслідок обстрілу знищені приватні будинки місцевих мешканців.

– Це черговий напад на цивільних. І за це Росія обовʼязково понесе відповідальність, – наголосив міністр.

Раніше в ЗСУ озвучили втрати військ РФ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках з 10 жовтня.

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Фото: МОЗ

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Війна в Україні, обстріл, Сумська область
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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