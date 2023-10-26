Танки, БМП і боєприпаси: Данія направила Україні техніку на $520 млн

Данія направила 13-й пакет військової допомоги Україні в розмірі $520 млн. До нього увійдуть танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники і стрілецька зброя.

Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони Данії.

До пакету також додали броньовані інженерно-евакуаційні машини, постачання яких фінансується у співпраці з Німеччиною.

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– Україна може розраховувати на непохитну підтримку Данії в боротьбі за свободу. Це підтримка, яка має вирішальне значення для продовження боротьби України. Ця пожертва також посилає важливий сигнал як Україні, так і Росії, про те, що ми не втрачаємо уваги (до України, – Ред.), хоча більшість уваги світу цими днями спрямована на Ізраїль і Палестину, – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

З огляду на потреби України у додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах, водночас пропонується більша кількість метальних зарядів із запасів Міноборони Данії.

Зазначається, що ця техніка й типи боєприпасів затребувані Україною і мають вирішальне значення для підтримки її сухопутної бойової потужності.

– Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві. Саме на основі переговорів, що тривають, було складено 13-й данський пакет допомоги, – зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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