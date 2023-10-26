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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Включно з 1 млн снарядів. ЄС допоможе Україні задовольнити нагальні військові потреби

прапори ЄС
Фото: Unsplash

Лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі планують підтвердити продовження підтримки України, зокрема, через задоволення її нагальних військових потреб.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на отриманий проєкт підсумків саміту в Брюсселі, які, як очікується, будуть ухвалені лідерами ЄС.

– Європейська рада наголошує на важливості зусиль держав-членів і, у найближчому майбутньому, необхідності прискорити надання військової підтримки Україні, щоб допомогти задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби, включаючи ракети та боєприпаси, зокрема в обсязі 1 млн снарядів, ініціативи щодо артилерійських боєприпасів, а також систем ППО для захисту її населення та критичної та енергетичної інфраструктури, – йдеться у проєкті підсумків.

Зазначено, що текст не є остаточним і в нього ще можуть бути внесені зміни.

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У довгостроковій перспективі Євросоюз обіцяє свій “внесок у майбутні зобов’язання щодо гарантування безпеки України”, і пропонує для цього проконсультуватися попередньо з Україною.

– Здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше ослаблена, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повного та ефективного здійснення та запобігання обходу, особливо щодо товарів з групи високого ризику, – наголошують лідери країн ЄС.

Раніше Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд.

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Джерело: Радіо Свобода
ЄС, Війна в Україні, Україна
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