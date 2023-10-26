ЗСУ цілодобово мінують кордон із РФ та РБ і підривають необхідні об’єкти – Наєв

Українські військові цілодобово мінують територію вздовж державного кордону в Північній операційній зоні.

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– Об’єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, мінуються. А там, де є необхідність, – повністю руйнуються. Безпосередньо в прикордонні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, – наголошує командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Кожне мінно-вибухове загородження, кожне мінне поле обов’язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби ворог вогнем своєї зброї та озброєння не допоміг саперам із розмінуванням.

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Наразі в Північній операційній зоні триває стабілізаційна операція та підготовка до оборонної операції.

Сил та засобів для стабілізаційної операції, зауважує Сергій Наєв, наразі достатньо.

– Ми плануємо, що в разі збільшення військової загрози Генштаб ЗСУ передасть додаткові сили та засоби. Це звичайні військові правила ведення війни, і вони працюють, – додає Сергій Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Наєв

Фото: Сергій Наєв

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