ЗСУ цілодобово мінують кордон із РФ та РБ і підривають необхідні об’єкти – Наєв
Українські військові цілодобово мінують територію вздовж державного кордону в Північній операційній зоні.
– Об’єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, мінуються. А там, де є необхідність, – повністю руйнуються. Безпосередньо в прикордонні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, – наголошує командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Кожне мінно-вибухове загородження, кожне мінне поле обов’язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби ворог вогнем своєї зброї та озброєння не допоміг саперам із розмінуванням.
Наразі в Північній операційній зоні триває стабілізаційна операція та підготовка до оборонної операції.
Сил та засобів для стабілізаційної операції, зауважує Сергій Наєв, наразі достатньо.
– Ми плануємо, що в разі збільшення військової загрози Генштаб ЗСУ передасть додаткові сили та засоби. Це звичайні військові правила ведення війни, і вони працюють, – додає Сергій Наєв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Наєв
Фото: Сергій Наєв
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк