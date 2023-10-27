100 ракет одночасно: Юсов спрогнозував, чи повторить РФ такий сценарій цієї зими
Останнім часом Росія не завдає масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення країною-агресором відповідного озброєння для обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
Він зазначив, що варто бути готовими до продовження терору з боку РФ та обстрілів об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергетичної інфраструктури.
– З огляду на те, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь у РФ зберігається, а останнім часом ми не бачили масованого використання ракетного озброєння, то триває певне накопичення, – зазначив представник ГУР.
Він нагадав, що попередньої зими були масовані ракетні атаки, коли РФ одночасно могла випустити понад 100 ракет різних типів.
– Цього разу, думаю, що такого масштабу (атаки, – Ред.) часто повторювати не зможуть, але накопичення відбувається та, звісно, Україна до цього готується, – наголосив він.
Фото: ГУР Міноборони України
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