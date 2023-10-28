Чи заблокують у Конгресі США пакет допомоги Україні на $60 млрд – відповідає експосол Чалий

Обрання Майка Джонсона спікером Палати представників у Конгресі США не стане на заваді затвердженню для України нової військової допомоги. Втім, від американців можна очікувати тривалих дискусій щодо того, якими мають бути обсяги підтримки України.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post розповів колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий.

Його запитали, чи може новообраний речник Палати Джонсон заблокувати надання Україні військової допомоги, наприклад, не ставлячи законопроєкт про підтримку України на порядок денний. На думку Чалого, попри вплив спікера Палати представників, надання допомоги Україні, зокрема військово-технічної, залежить від президента США.

Зараз дивляться

– Щодо цього є хороша новина. Адже Майка Джонсона вибрали за умови, яку чітко поставили, назвімо їх так, “традиційні республіканці”. І от, республіканці домовилися, що Майк Джонсон після свого обрання обов’язково поставить на голосування питання допомоги Ізраїлю, Україні й виділення коштів на інші напрямки. Це були умови його приходу на цю посаду та підтримки республіканською більшістю. Тому в мене немає сумніву, що він це зробить, – сказав дипломат.

Тому, за словами колишнього посла в США, зараз під питанням лише обсяги цієї допомоги.

– На жаль, є велика ймовірність, що ці обсяги будуть значно меншими за ті, що пропонує зараз Білий дім. І вже озвучено статті, за якими цю допомогу хочуть скоротити. Я думаю, що триватимуть розмови і про механізм надання допомоги. Чи буде це пакет, чи окреме голосування, – пояснив він.

А лендліз?

Чалий додає, що є ймовірність того, що після ухвалення або разом з ухваленням військового бюджету США, постане питання лендлізу.

– І от питання лендлізу – це єдине питання, за яке, наскільки я пам’ятаю, щодо України Майк Джонсон персонально голосував позитивно. Взагалі, всі республіканці вважають, постачання за лендлізом буде більш контрольоване ними, ніж фінансова допомога на закупівлю озброєнь, яка зараз відбувається за двома програмами – FMF і USAI. Республіканці, дійсно, хотіли би більшого контролю за використанням коштів, – каже він.

Висновки у відносинах України та США

Валерій Чалий вважає, що Україні слід зробити декілька висновків після цієї ситуації зі спікеріадою та подальшим обранням на посаду спікера Майка Джонсона.

– Є істина, яку всі вже, очевидно, зрозуміли. Передвиборчий рік США – це досить турбулентний з погляду політики рік. Ми маємо краще розуміти специфіку політичного життя у Сполучених Штатах. Очевидно, що на офіційному рівні не можна підтримувати жодну з партій, – пояснив дипломат.

За його словами, треба підтримувати стосунки з різними групами та “навіть з тими, хто є опонентами надання Україні зброї”.

– Дуже важливий регіональний вимір. Потрібні зустрічі не тільки на східному узбережжі: Вашингтон, Нью-Йорк. Треба їхати й до Луїзіани, Міссісіпі, Каліфорнії чи того ж Орегону Варто приділяти увагу й комунікації з впливовим лобі військово-промислового комплексу США, – пояснив він.

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 26 жовтня, у Палаті представників обрали спікера після тривалої політичних чвар та невдалих спроб встановити свою людину на цій посаді з боку республіканців. Новообраним главою Палати представників став Майк Джонсон, який відомий тим, що підтримує Дональда Трампа та виступає проти підтримки Сполученими Штатами військової допомоги Україні.

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