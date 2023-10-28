Данілов зробив заяву щодо тривалості війни в Україні

Оскільки Україна не збирається проводити перемовини із сучасним Гітлером в обличчі кремлівського диктатора Володимира Путіна, спрогнозувати терміни війни важко.

– Нагадаю, що ми можемо користуватися лише тими нормативними актами, які діють на нашій території. І коли хтось використовує словосполучення “перемовини”, потрібно мати на увазі, що перед ними мають відбутися певні юридичні процедури, – повідомив в інтерв’ю 24 Каналу секретар РНБО.

Він зазначив, що насамперед президент повинен схвалити склад переговорної групи, яка має отримати відповідні директиви. Лише після цього може розпочатись процес перемовин.

– Для того, щоб відбувся рух у зворотний бік, потрібно скасувати рішення Радбезу. Однак важко уявити, хто це робитиме. Хто візьме на себе політичну відповідальність та й, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати, – говорить Данілов.

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