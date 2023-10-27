Двадцять один Герой України – посмертно. Зеленський вручив нагородив родинам загиблих воїнів

Президент Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним Героїв ЗСУ та СБУ, які відзначені званням Героя України посмертно.

Церемонія вручення державних нагород відбулася 27 жовтня у Білій залі Героїв України Маріїнського палацу.

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Президент під час вручення нагород наголосив, що подвигами, які щодня здійснюють українські воїни, могли б пишатися у будь-якій країні світу.

– Це честь для мене – вручити ордени Золота Зірка рідним наших героїв. Двадцять один Герой України. Посмертно. Я дуже хочу, щоб ці державні нагороди означали, що про наших героїв ніколи не забудуть. Що їхні імена та історії – знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. Бо кожне ім’я героя – це ім’я подвигу, ім’я порятунку людей, позицій, держави Україна, – заявив Зеленський на церемонії вручення нагород.

Посмертно нагороди отримали сім’ї Героїв:

молодшого сержанта Святослава Алексапольського ;

; льотчика, майора Олександра Бориса ;

; капітана Степана Воробця ;

; командира групи спеціальної розвідки, молодшого сержанта Євгена Глоби ;

; спецпризначенця ССО ЗСУ, головного сержанта Володимира Дудченка ;

; оператора дрона, солдата Євгенія Зіновьєва ;

; старшого лейтенанта Юрія Канюка ;

; молодшого сержанта Дмитра Крамара ;

; полковника Ігора Ляшенка ;

; солдата Максима Ляха ;

; командира стрілецької роти, лейтенанта Миколи Макаревича ;

; оператора-розвідника, солдата Василя Матійчука ;

; молодшого сержанта Сергія Міщенка ;

; майора Вадима Одуда ;

; старшого сержанта Володимира Примаченка ;

; сержанта Михайла Реуцького ;

; сержанта Володимира Сови-Лісовця ;

; капітана Олега Тарахкала ;

; капітан Ігора Небося ;

; підполковника Володимира Українця.

У церемонії вручення орденів також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, глава Міноборони Рустем Умєров, головком ЗСУ Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Український президент наголосив, що Героїв та їхні мужні подвиги ніколи не забудуть, про це свідчать і нагороди.

Джерело : Офіс президента

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