Карта бойових дій на 27 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 27 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 27 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 27 жовтня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін.

У прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку російські загарбники марно штурмували район населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили п’ять ворожих атак у районах Богданівки та Хромового Донецької області.

Також росіяни намагаються відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші українські захисники відбили 10 атак.

Тим часом Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але українські військові стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Не мали успіху наступальні дії окупантів у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку росіяни провалили штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські захисники відбили 18 ворожих атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти зберігають військову присутність, здійснюють перегрупування сил.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Втрати РФ на 27 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 297 680 (+560),

танків ‒ 5 145 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 9 726 (+11),

артилерійських систем – 7 162 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 834,

засобів протиповітряної оборони ‒ 556,

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 390 (+1),

крилатих ракет ‒ 1 538,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 513 (+6),

спеціальної техніки ‒ 1 011 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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