Лякала форма: Янголів Азову попросили залишити бізнес-форум. Організатори відреагували

У Києві на форум молодих підприємців Young Business Club запросили виступити військових з організації Янголи Азову, зокрема очільницю Патронатної служби Азову Олену Толкачову. Але за 30 хвилин після початку зустрічі військових попросили вийти.

Про це розповіла сама Олена Толкачова.

За її словами, одна з представниць організаторів попросила військових “сховатися десь у кутку”, бо чоловіків на цьому заході лякає військова форма. Пані Олена наголосила, що це відверта зневага до військових.

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– Нашу організацію Янголи Азову запросили на захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша патронатна служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, щоб вони могли підтримати поранених хлопців. За 30 хвилин до нас підійшла людина і попросила покинути захід. По факту це зневага. До болю! – заявила Олена Толкачова.

На думку очільниці Патронатної служби Азову така поведінка організаторів є щонайменше дивною, бо в країні йде війна, наші військові гинуть у жахливих боях, їх доводиться ховати щодня.

Своєю чергою засновник Young Business Club Андрій Остапчук у Facebook перепросив перед військовими Азову. За його словами, думка і позиція людини, яка працювала в їхній команді, не є позицією клубу чи його учасників.

Андрій Остапчук наголосив, що у клубі понад 70 співробітників і триває постійна робота, щоб бути одним організмом та сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди.

А ще засновник зауважив, що збір благодійних аукціонів YBC склав понад 8 млн грн і ці збори продовжуються.

– Ми щоденно дякуємо військовим, які боронять нашу країну, і робимо усе можливе для їхньої підтримки, – заявив Андрій Остапчук.

У коментарях під публікацією українці здебільшого писали, що не вірять у щирі вибачення.

На інцидент на бізнес-заході відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він став на захист військових:

Навіть найдорожчий костюм молодого чи дорослого бізнесмена не вартий форми захисника України. Коли вони усвідомлять, що без наших захисників вони ніхто, не буде подібних інцидентів.

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