Не має відношення до реальності: Данілов спростував нарощування Росією потужностей ВПК

Інформація про те, що в Росії військово-промисловий комплекс працює в три зміни для виробництва техніки та боєприпасів, не відповідає дійсності.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Данілова спитали про інформацію проєкту Схеми, який напередодні оприлюднив інформацію про те, що в Росії активно розвивається військово-промисловий комплекс і будуються заводи, щоб виробляти більше зброї та боєприпасів для війни з Україною. Журналісти також продемонстрували супутникові знімки, на яких видно, як нібито розбудовується російське ВПК.

Зараз дивляться

– Давайте не будемо лякати наше населення, що в Росії щось там розпочалося дивне – три зміни, супутникові знімки… Вони не мають жодного відношення до реального життя, давайте будемо в цьому впевнені. Якщо в Росії було б все добре, вони б не звертались до Ірану за дронами, не звертались би до славнозвісної (Північної, – Ред.) Кореї за допомогою снарядами, – сказав Данілов.

Секретар РНБО каже, що запроваджені проти РФ санкції працюють, і справив Росії “не такі добрі, як їм би хотілося”.

– Тому давайте не будемо зараз розповідати, що вони кудись швидко побігли. Ви ж знаєте – як вони швидко біжать, то у них воно дуже швидко гепається, – запевнив Данілов.

Чиновник каже, що недавні ядерні випробування Росії є прикладом, оскільки з трьох ракет, які планувала запустити Росія, вдало запустили лише одну.

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