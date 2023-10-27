Новий спікер Палати представників заявив, що США не допустять перемоги Росії у війні

Сполучені Штати не допустять, щоб Росія перемогла у війні, яку розв’язала проти України, оскільки це може заохотити Китай до схожого кроку щодо Тайваню.

Про це заявив речник Палати представників США Майк Джонсон в ефірі телеканалу Fox News.

– Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться. Це, ймовірно, заохотить і надасть можливість Китаю, можливо, зробити крок щодо Тайваню. У нас є ці побоювання, – сказав Джонсон.

Він додав, що Вашингтону також потрібно підтримувати ще одного союзника на Близькому Сході – Ізраїль.

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За його словами, Конгрес “не збирається кидати” Україну, але допомога Києву вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. Крім того, республіканці хочуть отримати додаткову інформація про стратегію адміністрації президента США Джо Байдена щодо України.

25 жовтня республіканця від штату Луїзіана Майка Джонсона було обрано новим спікером Палати представників у Конгресі США, поклавши кінець тритижневій плутанині, що виникла після історичного відсторонення від посади законодавця Кевіна Маккарті.

Джерело : Politico

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