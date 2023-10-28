Підірваний корабель РФ, бої за Авдіївку та ЗРК IRIS-T: головні новини 27 жовтня

В окупованому Криму підстрелили колишнього народного депутата України Олега Царьова, який після 2014 року став колаборантом і підозрюється українською владою в держзраді на користь РФ.

Тим часом у Сполучених Штатах планують розглянути два окремі законопроєкти щодо фінансування України та Ізраїлю, а не один, як раніше пропонував Білий дім.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 27 жовтня 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Бої за Авдіївку

Мінус ще один корабель РФ

IRIS-T від ФРН

Коломойський буде під вартою ще два місяці

Підстрелений Царьов

План Б від Орбана

Не Угорщиною однією

США допомагатимуть Україні та Ізраїлю окремо

Китай не буде на зустрічі щодо Формули миру

Бої за Авдіївку

Росія втрачає таку кількість сил і засобів під Авдіївкою Донецької області, що це може негативно вплинути на темпи виробництва російського військово-промислового комплексу, оскільки ВПК не зможе компенсувати втрачену техніку, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни втратили щонайменше одну бригаду, намагаючись просунутися в районі Авдіївки.

Мінус ще один корабель РФ

У районі вод окупованого Росією Севастополя вибухнув великий гідрографічний катер Владимир Козицкий, який перебуває на балансі Чорноморського флоту РФ, заявив Telegram-канал “Кримський вітер”, посилаючись на свідків.

За даними очевидців, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де плавав останні дні.

– Повідомляють, що з машинного відділення повалив дим. До корабля, що “закурив”, підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти, – йшлося в повідомленні.

Представник Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк припускає, що великий гідрографічний катер росіян Владимир Козицкий міг підірватися на морських мінах, розміщених Росією.

IRIS-T від ФРН

Федеральна Республіка Німеччина оголосила про постачання нового пакета військової допомоги Україні, куди увійшли ЗРК IRIS-T, ракети малого радіусу дії для цього ЗРК, а також РЛС TRML-4D, чотири бронетранспортери, боєприпаси до РСЗВ MARS II, п’ять безпілотних надводних кораблів, чотири контрбатарейні радари GO12.

Крім того, Німеччина передала Україні вісім розвідувальних дронів Vector, шість машин для прикордонної служби, 10 тис. захисних окулярів; чотири тягачі HX81 8×8 і чотири напівпричепи, а також 5 тис. 155-мм снарядів.

Коломойський буде під вартою ще два місяці

Суд продовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді утримання під вартою ще на два місяці.

Раніше бізнесмену висунули підозри за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей і заволодіння коштами Приватбанку.

Захист Коломойського клопотав про домашній цілодобовий арешт. Він перебуває у слідчому ізоляторі вже близько двох місяців.

Підстрелений Царьов

На території окупованого Росією Криму підстрелили підозрюваного в державній зраді екснардепа України Олега Царьова.

Російські пропагандисти заявили, що Царьов перебуває у важкому стані в реанімації, а біля його будинку в Ялті всю ніч стояла машина швидкої допомоги.

Згодом родичі колишнього нардепа підтвердили, що на нього було скоєно замах, у колаборанта двічі вистрелили. За даними родичів, коли прибули медики, Царьов був непритомний і втратив багато крові.

План Б від Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стратегія Євросоюзу щодо російсько-української війни “провалилася”. За його словами, він не вірить у перемогу України, а тому Євросоюзу варто розглянути план Б.

Віктор Орбан також вважає, що фінансова та військова допомога партнерів України “програла” в контексті допомоги відбиття російської агресії.

Не Угорщиною однією

Разом з Угорщиною, на саміті Євросоюзу в Брюсселі проти додаткових €50 млрд коштів для України виступила Словаччина, пише Politico.

Нещодавно обраний проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що стурбований рівнем корупції в Україні.

США допомагатимуть Україні та Ізраїлю окремо

Палата представників Конгресу США планує розглянути запитану Білим домом військову допомогу для України ($61,4 млрд) та Ізраїлю ($14 млрд) окремо, про що заявив голова Палати Майк Джонсон, пише Bloomberg.

За словами Джонсона, він уже передав цей намір представникам Білого дому після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Примітно, що стосовно російсько-української війни новообраний спікер Палати представників заявив, що не можна допустити перемоги Росії у війні проти України.

Китай не буде на зустрічі щодо Формули миру

Представники Китаю відмовилися бути присутніми на зустрічі радників глав держав та їхніх дипломатичних представників щодо запропонованої президентом Володимиром Зеленським Формули миру, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Раніше керівник Офісу президента України заявляв, що відповідна зустріч відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

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