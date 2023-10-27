Про підтримку України та відповідальність РФ: висновки ЄС на саміті у Брюсселі

Європейська рада рішуче засуджує війну Росії проти України і заявляє, що підтримка нашої країни залишиться незмінною.

Такий висновок був зроблений лідерами Європейського союзу під час засідання Європейської ради 26-27 жовтня у Брюсселі.

– Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка являє собою явне порушення Статуту ООН, і підтверджує непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і її право на самооборону від російської агресії. ЄС продовжить надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, – наголошується в документі.

ЄС та його держави-члени “продовжуватимуть надавати стійку військову підтримку Україні, зокрема, через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також двосторонню допомогу з боку держав-членів”.

Зараз дивляться

– Європейська рада наголошує на важливості зусиль держав-членів і, в найближчому майбутньому, на необхідності прискорити надання військової підтримки Україні, щоб допомогти задовольнити її нагальні військові й оборонні потреби, включно з ракетами та боєприпасами, зокрема, ініціативи щодо артилерійських боєприпасів про надання одного мільйона снарядів, а також систем протиповітряної оборони для захисту свого населення і своєї критичної та енергетичної інфраструктури, – йдеться у висновках.

Стосовно довгострокової перспективи, то лідери ЄС заявляють, що “Європейський Союз і держави-члени разом із партнерами зроблять свій внесок у майбутні зобов’язання із забезпечення безпеки України, що допоможе Україні захистити себе, протистояти зусиллям із дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому”.

Щодо гуманітарної підтримки зазначається, що “перед обличчям тривалих атак Росії на цивільну та життєво важливу інфраструктуру України ЄС і його держави-члени активізуватимуть її надання”.

Для успішного проходження зими в умовах війни планується забезпечити нашу країну таким обладнанням:

електрогенераторами,

силовими трансформаторами,

мобільними тепловими станціями,

високовольтним та освітлювальним обладнанням.

Крім того, лідери ЄС запевнили, що “Європейський Союз і його держави-члени продовжать активізувати дипломатичні зусилля та співпрацю з Україною та іншими країнами, щоб забезпечити максимально широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру, а також ключових принципів і цілей української формули миру, з метою проведення глобального саміту миру”.

Також наголошується, що РФ та її керівництво повинні нести відповідальність за заподіяні руйнування та скоєні злочини.

– Європейська рада закликає продовжити роботу, зокрема в Основній групі, над зусиллями зі створення трибуналу для судового переслідування за злочин агресії проти України, який мав би найширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також у напрямку створення майбутнього компенсаційного механізму. Ба більше, Європейська рада висловлює підтримку роботі Міжнародного кримінального суду і засуджує спроби Росії підірвати його міжнародний мандат і функціонування, – прописано у висновках.

Лідери також запевнили, що Європейський Союз “як і раніше, відданий підтримці відновлення і реконструкції України в координації з міжнародними партнерами, включно з процесом розмінування”.

Крім того, лідери ЄС знову заявляють, що “Росія та її керівництво повинні нести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та інші найбільш серйозні злочини за міжнародним правом”.

Лідери також “найрішучішим чином” засудили незаконну депортацію і передачу РФ і Білорусі українських дітей та інших цивільних осіб і закликали країни негайно забезпечити їхнє безпечне повернення.

– Здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше ослаблена, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їхньої повної та ефективної реалізації та запобігання їхньому обходу, особливо щодо товарів високого ризику, у тісній співпраці з партнерами та союзниками.

Європейська рада засуджує триваючу військову підтримку агресивної війни Росії з боку Ірану та Білорусі. Вона також закликає всі країни, особливо КНДР, не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивної війни Росії. Європейський Союз активізує свою роботу з партнерами щодо протидії неправдивим російським розповідям і дезінформації про війну, – сказано у висновках.

Лідери також констатували, що ЄС “глибоко розчарований тим, що російський парламент ухвалив закон про відкликання ратифікації Російською Федерацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ)”.

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