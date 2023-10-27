Розвідувальна функція: Ігнат пояснив, чому РФ запускає Шахеди невеликими партіями

Останнім часом війська РФ запускають по території України невелику кількість дронів-камікадзе Shahed (Шахед). Така тактика спрямована на виявлення слабких місць в українській протиповітряній обороні.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ведучій телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

Він нагадав, що Шахеди – це далекобійна зброя, здатна точно влучати в ціль. Ці дрони мають GPS-навігацію, за допомогою якої рухаються прокладеним маршрутом.

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Вони здатні летіти далеко, постійно змінюючи маршрут.

– Тож навіть невелика кількість БпЛА, які ворог застосовує, проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше. Це дозволяє ворогу робити висновки щодо сил та засобів, які є в тому чи іншому регіоні, і враховувати цю інформацію під час планування наступних атак. Тобто у них така собі розвідувальна функція, – наголосив Ігнат.

Речник звернув увагу, що навіть невелику кількість дронів, наприклад 5-6 БпЛА, ворог відправляє не просто “політати” над Україною, а знищити конкретні об’єкти.

Якщо йдеться про 11 чи 15 дронів, вони також “фактично ніколи не літають вкупі”, а розлітаються по різних маршрутах.

– Це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів, – додав Ігнат.

Речник уточнив, що навіть один Шахед є грізною зброєю, яку потрібно знищувати. Адже в разі влучання у вразливе місце ці дрони можуть спричинити серйозні наслідки.

Остання атака дронів: що відомо

У ніч проти 27 жовтня війська РФ двома хвилями атакували Україну безпілотниками Shahed-136/131. Під час кожної з хвиль вони запускали по три дрони.

Українські військові збили п’ять із шести Шахедів: два – у Миколаївській області і три – у Херсонській. Проте є влучання в об’єкт інфраструктури.

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