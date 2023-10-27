Удар поблизу ХАЕС, бої біля Авдіївки та нові військові пакети для України: ключові події тижня

Україна цього тижня отримала нові пакети військової допомоги. Путінські війська зазнають величезних втрат поблизу Авдіївки. А лідери ЄС схвалили плани щодо використання мільярдів євро, отриманих від заморожених активів РФ, для допомоги Україні.

Що відбувалося від початку цього тижня в Україні та світі – далі в матеріалі.

Війська РФ завдали удару поблизу Хмельницької АЕС

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Уночі 25 жовтня війська РФ завдали удару по Хмельницькій області дронами Shahed-136/131.

Уламки ворожих безпілотників впали в двох районах – Хмельницькому та Шепетівському.

Під удар під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

У місті Славута від вибухової хвилі під час збиття ударних безпілотників постраждали 18 людей. Було пошкоджено близько 300 багатоквартирних будинків, приватні будинки, об’єкти освіти, промислові підприємства, адмінбудівлю, крамницю, автомобілі.

У Нетішині вибуховою хвилею пошкоджено приміщення пожежно-рятувальних частин та будівлю відділу поліції.

– Найімовірніше, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема й на території АЕС, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що вибухи не вплинули на роботу АЕС або її підключення до національної мережі. Однак він уточнив, що вибухи пролунали дуже близько від станції.

– Той факт, що багато вікон на місці зруйновано, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам не так пощастить, – заявив Гроссі.

Нові військові пакети від США, Німеччини і Данії

Цього тижня нові пакети військової допомоги для України виділили одразу три держави-союзниці: США, Німеччина та Данія.

Сполучені Штати надають озброєння на суму $150 млн. До пакету увійшли: додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS; ракети AIM-9M для протиповітряної оборони; зенітні ракети Stinger; додаткові боєприпаси для HIMARS; 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди; протитанкові системи Javelin; понад 2 млн патронів до стрілецької зброї та інше обладнання.

Данія схвалила вже 13-й пакет військової допомоги Україні в розмірі $520 млн. До нього увійшли танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, дрони і стрілецька зброя.

Пакет допомоги від Німеччини містить ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T та ракети до неї, чотири бронетранспортери, БпЛА, касетні боєприпаси M26 для HIMARS, снаряди та інше озброєння.

Як наголошував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Берлін надасть Україні зимовий пакет допомоги загальним обсягом €1,4 млрд. Його важливою складовою будуть додаткові системи ППО: Patriot, Iris-T, Gepard.

Євросоюз підтримав використання заморожених активів РФ

Лідери Євросоюзу узгодили плани щодо використання для допомоги Україні мільярдів євро, отриманих від заморожених активів РФ.

Західні санкції заморозили €300 млрд, які належать російському центральному банку. Левова частка цих коштів – €180 млрд – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.

Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Бої біля Авдіївки: окупанти зазнають величезних втрат

Російські війська цього тижня не полишали спроб оточити місто Авдіївка (Донецька область). Вони кидали в бій піхоту та механізовані колони, які знищували українські військові.

Активна хвиля наступу окупантів триває з 10 жовтня. За цей час ворог втратив понад 5 тис. убитими й пораненими на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Знищено близько 400 одиниць бронетехніки РФ.

Як наголосив президент Володимир Зеленський, наші воїни зупинили окупантів біля Авдіївки і завдали ворогу чималих втрат, які становлять “щонайменше бригаду особового складу”. Бригада може налічувати від 1 до 8 тис. осіб.

Rheinmetall та Укроборонпром утворили спільне підприємство

Німецький концерн Rheinmetall та Укроборонпром утворили спільне підприємство.

Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, яку Україна отримує від західних союзників.

Ще одне завдання підприємства – локалізація в Україні виробництва провідних зразків військової техніки Rheinmetall AG.

У секторі Гази загинули двоє українських дітей

Кількість жертв серед українців в Ізраїлі зросла до 21.

У секторі Гази загинули щонайменше троє громадян України, серед яких двоє дітей – брат і сестра 9 та 6 років. Їхня мати вижила.

Під час обстрілу сектору Гази загинула і 24-річна українка Лейла Хіжи. Її новонароджена дитина залишилася без матері.

Нині Ізраїль залишили 3,5 тис. українців, з яких близько 520 вилетіли евакуаційними рейсами.

За даними МЗС України, понад 350 українців хотіли б евакуюватися із палестинського анклаву. Однак контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні сектору Гази та Єгипту не працює, тому виїхати поки що неможливо.

У Конгресі США хочуть розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Цього тижня Палата представників Конгресу США нарешті обрала нового спікера. Ним став республіканець Майк Джонсон.

Це призначення має значення для Києва, оскільки на розгляді в Конгресі перебуває запит Білого дому на $106 млрд для України та Ізраїлю. А серед республіканців у Палаті представників спостерігаються розбіжності щодо цього питання.

Президент США Джо Байден запропонував виділити $61,3 млрд для України протягом року і близько $14 млрд – для Ізраїлю. Однак спікер Майк Джонсон уже оголосив, що допомогу Україні та Ізраїлю потрібно розділити та розглядати окремо.

Водночас Джонсон запевнив, що Сполучені Штати не допустять, щоб Росія перемогла у війні проти України, оскільки це може заохотити Китай до схожого кроку щодо Тайваню.

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