Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових
Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих військових за результатами проведення репатріаційних заходів.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 27 жовтня.
У повідомленні йдеться, що Збройні сили України забезпечать належне перевезення репатрійованих для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам, щоб провести слідчі дії та судові експертизи.
Повернення тіл стало можливим завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС (Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектора безпеки та оборони України за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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