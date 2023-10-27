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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових

Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових
Фото: Depositphotos

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих військових за результатами проведення репатріаційних заходів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 27 жовтня.

У повідомленні йдеться, що Збройні сили України забезпечать належне перевезення репатрійованих для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам, щоб провести слідчі дії та судові експертизи.

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Повернення тіл стало можливим завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС (Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектора безпеки та оборони України за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

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