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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Із Куп’янська та ще 9 населених пунктів: на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей

Евакуація із Сумщини

У Харківській області з трьох громад Куп’янського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що примусово евакуюють родини з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Таке рішення було ухвалено через те, що ця територія перебуває під постійними ударами РФ.

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Крім того, дітям буде заборонено в’їжджати до населених пунктах у цих громадах.

Синєгубов повідомив, що родини з дітьми вивезуть із:

  • с. Кондрашівка,
  • с. Тищенківка,
  • м. Куп’янськ,
  • смт Куп’янськ-Вузловий,
  • смт Ківшарівка,
  • с. Глушківка,
  • с. Колісниківка,
  • с. Курилівка,
  • с. Новоосинове,
  • с. Подоли.

У цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

– Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій, – написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, що декілька днів тому у восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.

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Примусово евакуюють родини з дітьми також із Херсонщини.

Фото: Мінреінтеграції

Війна в Україні, Евакуація, Харківська область
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