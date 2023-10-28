Із Куп’янська та ще 9 населених пунктів: на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей

У Харківській області з трьох громад Куп’янського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що примусово евакуюють родини з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Таке рішення було ухвалено через те, що ця територія перебуває під постійними ударами РФ.

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Крім того, дітям буде заборонено в’їжджати до населених пунктах у цих громадах.

Синєгубов повідомив, що родини з дітьми вивезуть із:

с. Кондрашівка,

с. Тищенківка,

м. Куп’янськ,

смт Куп’янськ-Вузловий,

смт Ківшарівка,

с. Глушківка,

с. Колісниківка,

с. Курилівка,

с. Новоосинове,

с. Подоли.

У цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

– Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій, – написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, що декілька днів тому у восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.

Примусово евакуюють родини з дітьми також із Херсонщини.

Фото: Мінреінтеграції

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