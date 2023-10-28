Із Куп’янська та ще 9 населених пунктів: на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей
У Харківській області з трьох громад Куп’янського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зауважив, що примусово евакуюють родини з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Таке рішення було ухвалено через те, що ця територія перебуває під постійними ударами РФ.
Крім того, дітям буде заборонено в’їжджати до населених пунктах у цих громадах.
Синєгубов повідомив, що родини з дітьми вивезуть із:
- с. Кондрашівка,
- с. Тищенківка,
- м. Куп’янськ,
- смт Куп’янськ-Вузловий,
- смт Ківшарівка,
- с. Глушківка,
- с. Колісниківка,
- с. Курилівка,
- с. Новоосинове,
- с. Подоли.
У цих населених пунктах перебуває 275 дітей.
– Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій, – написав Синєгубов у Telegram.
Нагадаємо, що декілька днів тому у восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.
Примусово евакуюють родини з дітьми також із Херсонщини.
Фото: Мінреінтеграції
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