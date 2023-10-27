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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Забезпечення оборони і наших наступальних дій: Зеленський провів військовий кабінет

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках – Купʼянськ, Авдіївка, Марʼїнка, Бахмутський і Мелітопольський напрямки. Один із пріоритетів – забезпечення оборони та наших наступальних дій, зокрема, далекобійною зброєю і ракетами.

Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за підсумками 611-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

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Зеленський провів сьогодні дві міжнародні розмови: з прем’єр-міністром Великої Британії та президентом ОАЕ. За його словами, вони говорили про спільний захист міжнародного права, реалізацію Формули миру та зустріч радників на Мальті, яка почнеться вже завтра, недопущення масштабної війни на Близькому Сході та більшої катастрофи для людей.

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили спільні подальші кроки для посилення української оборони, зокрема, завдяки ППО та антидроновим засобам.

Водночас є дуже потужний пакет від Німеччини – саме те, про що президент домовлявся з канцлером Олафом Шольцом.

– Перед зимою – ППО, ще одна система IRIS-T, ракети до ППО, снаряди для артилерії, радари. Це значно допоможе воїнам і захисту наших міст, – стверджує президент.

Глава держави провів нараду щодо укриттів – забезпечення їхньої готовності й доступності для людей. Обговорювали ті завдання, які було поставлено, та результати, яких досягнуто. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні. Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів і робіт з ними.

Контролем укриттів займається Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Необхідно продовжувати цю роботу, вважає президент.

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– Сьогодні – День української писемності та мови. Як і завжди, багатьох у цей день об’єднав радіодиктант національної єдності. І хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато Україна, українська мова, всі наші українські люди витримали, змогли, пройшли, пережили та зробили для того, щоб Україна завжди була вільною та одного дня відсвяткувала свою перемогу. Омріяну, – наголосив він.

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Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Запорізька область, Куп'янськ, Мар'їнка, Мелітополь, Україна-Росія
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