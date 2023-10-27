ЗСУ на півдні України знищили три ракети Х-59 і два безпілотники Ланцет

На півдні Сили оборони України знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 і два ударних безпілотники Ланцет.

Про це повідомило Повітряне командування Південь у соціальній мережі Facebook.

– 27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено: на Миколаївщині – три керовані авіаційні ракети Х-59; на Херсонщині – два ударних безпілотники Ланцет, – йдеться у повідомленні.

Уночі проти 27 жовтня російські війська двома хвилями атакували дронами Shahed-136/131 південні області України.

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Під час кожної з хвиль окупанти випускали з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ по три безпілотники.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що українські захисники збили п’ять із шести БпЛА: два – у Миколаївській області та три – у Херсонській.

Джерело: Повітряне командування Південь

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