ЗСУ на півдні України знищили три ракети Х-59 і два безпілотники Ланцет
На півдні Сили оборони України знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 і два ударних безпілотники Ланцет.
Про це повідомило Повітряне командування Південь у соціальній мережі Facebook.
– 27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено: на Миколаївщині – три керовані авіаційні ракети Х-59; на Херсонщині – два ударних безпілотники Ланцет, – йдеться у повідомленні.
Уночі проти 27 жовтня російські війська двома хвилями атакували дронами Shahed-136/131 південні області України.
Під час кожної з хвиль окупанти випускали з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ по три безпілотники.
Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що українські захисники збили п’ять із шести БпЛА: два – у Миколаївській області та три – у Херсонській.
Джерело: Повітряне командування Південь
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