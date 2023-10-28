Цифрова база SORC: як харківські поліцейські вираховують російських злочинців

Харківські поліцейські разом з айтівцями створили цифрову базу SORC, де зібрали всю наявну інформацію про ворога – основою послужили документи, залишені окупантами у приміщеннях, які вони використовували як штаби.

Торішній вересневий контрнаступ став великою несподіванкою для російської армії, окупанти так швидко тікали, що позалишали не лише техніку, а й секретні документи – про військові операції, склад військ, що перебували на Харківщині, та навіть власні злочини.

База SORC – це 2,5 терабайта інформації, яку харківські поліцейські називають бібліотекою російських воєнних злочинів. Вона стане допоміжною майбутнім поколінням слідчих, які розслідуватимуть російські злочини, однак уже зараз завдяки цій базі поліцейські вираховують російських злочинців.

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Володимир Ногін із села Петро-Іванівка Куп’янського району. Торік у вересні Збройні сили України звільнили населений пункт від окупації, однак і нині там небезпечно – лінія фронту за кілометрів п’ять. Коли 24 лютого 2022 року колони техніки з триколорами зайшли в Петро-Іванівку, Володимир був на роботі – охороняв агропідприємство.

– Коли вони зайшли в село, приїхало й російське телебачення, вони говорили “освободители”, тепер я можу просто сказати – “грабители”, ось і все, – каже Володимир.

До нього на роботу окупанти завітали у червні, спершу забрали телефон, а на другий день – ноутбук.

— Говорили, що перевірять, раптом я щось кудись передавав. Я кажу, що нічого не передавав, у нас там слабкий інтернет був, куди там щось передавати! – згадує чоловік.

Володимир каже – йому погрожували зброєю, а жінку, що була поруч, обіцяли зґвалтувати натовпом:

– Каже, застрелю тебе, вивезу і ніхто тебе шукати не буде! Там жінка ще сиділа, тебе, кажуть, відведемо під пістолетом і на юрбу віддамо хлопцям.

Володимир запам’ятав – один з окупантів був командиром роти, через його поплічників дізнався прізвище. Цю інформацію, вже після звільнення села, передав поліцейським. Завдяки базі SORC, ті швидко вирахували хто він і звідки, а під час слідчих дій Володимир упізнав свого кривдника за фотографією.

— Серед наданих вам 4 фотознімків, чи є особа, яка вчиняла кримінальне правопорушення щодо вас? – Так. – Кого ви впізнаєте? – Ось цього! – Особа під номером три? –Так. – Що це за особа? – Наскільки я знаю, він був командиром роти, – Володимир Ногін показав пальцем на фотознімок з російським окупантом.

До оголошення підозри слідчі не називають прізвища окупанта, однак стверджують – на ньому не один злочин. Є свідки, які повідомили, що цей самий російський військовий викрав їхній автомобіль. Вони також впізнали його на фото.

Цифрова база SORC запрацювала в середині жовтня. Це задум харківських слідчих, які мусили опрацьовувати величезну кількість паперових документів, пояснює начальник Слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Після успішного контрнаступу ЗСУ торік у вересні в деокупованих селах і містах слідчі знайшли величезну кількість документів, які залишили російські військові. У школах, літніх таборах, санаторіях, відділах поліції, житлових будинках – всюди, де окупанти базувалися, створювали так звані штаби, катівні, слідчі вилучали документи, зокрема й секретні.

– Вони кидали все: таємні документи, списки своїх російських військових – це сотні мішків із документами! – каже Болвінов.

Серед знайдених документів є доповідні записки “народної міліції” та російських військових підрозділів щодо документації злочинів, які вони вчиняли, але це радше виняток, каже Болвінов. Є нагородні листи, з яких зрозуміло, за які саме злочини проти України відзначали окупантів, карти мінування, вилучали також інформацію на електронних носіях.

– Знайшли рапорти про їхні “бойові звитяги”, хто коли виходив на позиції, хто працював снайпером, кулеметником, хто був командиром, кому яке майно було віддане в користування. Вони вели списки людей з позивними, з їхніми персональними даними, паспортними даними, – розповідає головний слідчий поліції Харківщини.

Спільно з оперативними працівниками, кіберполіцейськими, СБУ та ГУР поліцейські ідентифікують російських військових, щоб довести їхню причетність до злочинів, розповідає Болвінов.

До поліції звертаються люди, які постраждали від російських військових, це різні злочини: від викрадення майна, автомобілів, руйнувань будинків, до вбивств, пограбувань, зґвалтувань. Вони хочуть, щоб їхні кривдники понесли покарання, каже Болвінов, але це важка й кропітка робота, адже часто постраждалі знають лиш ім’я, військове звання окупанта або позивний.

– Ми маємо найбільшу в Україні кількість місць, де росіяни утримували полонених – цивільних людей. Вони пропускали їх через катівні, знущалися, били, піддавали тортурам. Для нас дуже важливо встановити, хто саме перебував в цьому місці, дуже важливо, щоб ми ідентифікували цього російського військового і дуже важливо, щоб людина впізнала свого ката.

Але росіяни допомогли поліцейським розслідувати злочини проти самих себе. Сергій Болвінов демонструє цифрову базу SORC – сотні мішків з документами перетворилися на 2,5 терабайта інформації про російських військових і їхні злочини. Допомогли її створити харківські айтівці, а до оцифровування інформації залучили не тільки слідчих, а й курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

– Раніше, уявіть, слідчі, які розслідують воєнні злочини, щоб знайти дані конкретної людини, зверталися до цієї великої кількості документів, треба було перегортати їх, знайти в мішку певний список за тим місцем, де розслідується злочин. Зараз це все оцифровано, – розповідає головний слідчий Харківщини.

Вся інформація відсортована, каже Болвінов, тож через пошуковик можна знайти населений пункт, де російські військові вчинили злочин або знайти окупанта за прізвищем, позивним, званням. База видасть все, що має за даним запитом.

– Ми передусім надаємо доступ слідчим воєнного відділу, які розслідують воєнні злочини, ну й, безумовно, всі інші служби, всі інші правоохоронні органи можуть користуватися нашою базою даних, щоб розкривати злочини, – каже Болвінов.

Болвінов каже, що ідея створення електронної бази з’явилася не одразу, навіть радилися з іноземними партнерами, які консультують харківських поліцейських щодо розслідування воєнних злочинів, щоб перейняти їхній досвід.

– Але ми зрозуміли, що в нас ситуація унікальніша, тож нам потрібно щось розробити під себе. Наприклад, досвід Хорватії в розслідуванні воєнних злочинів каже нам, що лиш через три роки, лиш після закінчення війни вони почали розслідувати воєнні злочини. На противагу йому, харківська поліція з першого дня, з першої хвилини повномасштабного вторгнення фіксує й розслідує російські воєнні злочини, – каже Болвінов.

Цією базою будуть користуватися майбутні покоління слідчих, каже Болвінов, адже війна ще триває, а вже зараз харківські поліцейські розслідують понад 17 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних зі злочинами ворога.

– Це справа не на рік, не на два, тому для нас важливо, щоб ми зберегли ці докази, щоб в майбутньому всіх російських військових, які вчинили воєнні злочини, притягнути до кримінальної відповідальності. Кожен повинен бути покараний, – переконаний Болвінов.

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