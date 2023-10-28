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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Фінляндія вже готує нові пакети допомоги для України – Клименко

Фінляндія - прапор
Фото: Pexels

Фінляндія вже готує нові пакети допомоги для України. Країна, зокрема, надасть підтримку в захисті обʼєктів критичної інфраструктури під час зими.

Про це йшлося під час зустрічі глави МВС України Ігоря Клименка з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен у Вільнюсі.

Як зазначив Клименко, захист критичної інфраструктури і безпека українців в осінньо-зимовий період є пріоритетними завданнями. Адже РФ може вдатися до нової хвилі ракетного терору.

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– І в цьому напрямку можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги, – наголосив глава МВС.

Допомога для українських рятувальників

За словами Клименка, допомога Фінляндії зараз також сфокусована на посиленні можливостей українських рятувальників.

Лише цього тижня Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 9 спеціалізованих авто від фінських колег.

Під час зустрічі міністри домовилися про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії.

– Колеги вражені роботою українських надзвичайників під час повномасштабного вторгнення і бажають перейняти набутий практичний досвід, – зазначив Клименко.

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Допомога від Фінляндії: що відомо

На початку жовтня влада Фінляндії затвердила виділення вже 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 млн. До нього увійшло обладнання для ведення бойових дій у холодний період року.

Загальна вартість допомоги з початку повномасштабної війни сягнула €1,4 млрд.

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Джерело: МВС
Ігор Клименко, Війна в Україні, військова допомога, МВС, Фінляндія
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