Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 28 жовтня 2023

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог штурмових дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили п’ять атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ у війні на 28 жовтня 2023:

особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб,

танків ‒ 5167 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,

артилерійських систем – 7180 (+18) од,

РСЗВ – 834 од,

засобів ППО ‒ 558 (+2) од,

літаків – 320 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,

спеціальної техніки ‒ 1011 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

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