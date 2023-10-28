Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2023

Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 28 жовтня 2023

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог штурмових дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили п’ять атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ у війні на 28 жовтня 2023:

  • особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб,
  • танків ‒ 5167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем – 7180 (+18) од,
  • РСЗВ – 834 од,
  • засобів ППО ‒ 558 (+2) од,
  • літаків – 320 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9) од,
  • крилатих ракет ‒ 1541 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1011 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів та 65 одиниць важкої техніки
Бої на фронті
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування, поранено 80-річну жінку
вибух
ЗСУ знищили важку вогнеметну систему Солнцепек – Генштаб
Солнцепек
Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
війна гармата
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 28 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь