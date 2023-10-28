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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ примушує українських військовополонених вступати до “добровольчого формування” – ISW

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Росія, ймовірно, примусила українських військовополонених вступити до “добровольчого формування”, яке братиме участь у війні проти України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Вони звернули увагу на повідомлення в російських пропагандистських ЗМІ 27 жовтня, що так званий добровольчий батальйон Богдан Хмельницький начебто “завербував” близько 70 українських військовополонених із різних колоній РФ і розпочав їхню підготовку.

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А після завершення навчання це російське формування буде розгорнуто на невизначеній ділянці фронту.

В ISW дійшли висновку, що українських військовополонених примусили вступати до цього “батальйону”.

Це є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Згідно з цим документом, “жоден військовополонений не може бути відправлений або утримуватися в районах, де може потрапити під вогонь у зоні бойових дій”, тобто їх не можна примушувати до участі в боях.

Крім того, військовополонених не можна “залучати до робіт, які мають шкідливий для здоров’я або небезпечний характер”.

Як повідомляли в Офісі генпрокурора, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози чи інші форми жорстокого поводження у полоні РФ. Ворог створилв систему тортур і жорстокого поводження як з військовими, так і з цивільними українцями.

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Українська влада неодноразово заявляла, що працює над організацією обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх. Як наголошував керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, у цьому питанні є перешкоди з боку РФ.

Джерело: ISW
Війна в Україні, полонені, Російська агресія
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