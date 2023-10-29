Саміт щодо Формули миру, бої в Газі та буревій в Україні: головні новини 28 жовтня

В Україні вирує штормова погода, внаслідок чого майже 2 тис. населених пунктів мають проблеми зі світлом та щонайменше 3 людини – загинули.

Тим часом Ізраїль розпочав наземну операцію в секторі Гази. У відповідь на це в Туреччині та Великій Британії пройшли масові мітинги на підтримку Палестини. На одному з них, що проходив у Стамбулі, президент Туреччини Реджеп Ердоган порівняв загиблих у секторі Гази із жертвами російсько-української війни.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 28 жовтня 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Генштаб: За добу на фронті – 48 бойових зіткнень

Найбільші втрати РФ за рік

В Україні вирує шторм

Почалась дводенна зустріч щодо Формули миру на Мальті

Ізраїль перейшов до нової фази у війні проти ХАМАС

Багатотисячні мітинги на підтримку Палестини в Британії та Туреччині

Генштаб: За добу на фронті – 48 бойових зіткнень

За 28 жовтня на фронті відбулося 48 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Загалом ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, – ідеться в повідомленні.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, відзначають у Генштабі.

За цими даними, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Найбільші втрати РФ за рік

За даними британської військової розвідки, Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найбільших втрат протягом 2023 року.

Розвідники вказують, що впродовж останнього тижня тривали важкі, але безрезультатні бої в районі Авдіївки. З середини жовтня Росія намагається на цьому напрямку здійснити хоч якесь просування, кидаючи на фронт великі обсяги сил та засобів.

– Ймовірно, у цьому районі було зосереджено підрозділи до восьми бригад. Ці частини, напевно, зазнали одні з найвищих втрат у 2023 році, – пише міністерство.

В Україні вирує шторм

Щонайменше у 16 регіонах України, у понад 1800 населених пунктах, зафіксовані проблеми з електропостачанням. Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

Внаслідок негоди загинуло 3 особи, ще десятеро – отримали травми.

За даними ДСНС, рятувальниками було здійснено 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.

До робіт залучено понад 1 тисячу рятувальників та 260 од. техніки.

Наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька.

Почалась дводенна зустріч щодо Формули миру на Мальті

На Мальті в суботу та неділю проходитиме зустріч радників глав держав, які приєднались до ініційованої Україною Формули миру.

Загалом, до Формули миру приєдналось майже 70 світових субʼєктів, повідомив президент Володимир Зеленський. За його даними, за рік Формула миру поступово стала глобальною, бо лідери підтримали її чи принаймні проявили дієву зацікавленість.

За даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, українська делегація та партнери презентували п’ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації. На цій зустрічі йшлося про ядерну безпеку, енергетичну безпеку, продовольчу безпеку, гуманітарний напрям (звільнення полонених і депортованих осіб) та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку.

Ізраїль перейшов до нової фази у війні проти ХАМАС

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант каже, що єврейська держава “перейшла до нової фази” у війні проти ХАМАС після того, як наземні сили увійшли в Газу. Армія оборони Ізраїля протягом ночі завдавали масованих ударів по цілях в секторі Гази.

– Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам чіткі: операція триватиме до нового наказу. Щодо інших сфер, ми готуємося захищати громадян Ізраїлю, гарантувати їхню безпеку. Ми це робимо на півночі, в центрі і всюди, – цитує заяву міністра його офіс.

Перед виголошенням заяви міністр зустрівся з іншими високопосадовцями, включно з керівниками Армії оборони Ізраїлю та Моссаду. Офіс Ґалланта каже, що міністр визначив “напрямок дій щодо основних зусиль” у війні, включно з військовими зусиллями, зусиллями зі звільнення полонених, цивільними зусиллями та гуманітарними зусиллями.

Багатотисячні мітинги на підтримку Палестини в Британії та Туреччині

У Туреччині та Великій Британії відбулись масові акції на підтримку Палестини.

В Британії на акції вийшло близько 100 тис. осіб. Протестувальники закликали відновити територіальну цілісність Палестини та припинити ізраїльську наземну операцію в секторі Гази.

Своєю чергою в аеропорту Стамбула, що в Туреччині, на захід під назвою Великий палестинський мітинг, прибув турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. У своїй заяві він, зокрема, порівняв цивільних жертв в секторі Гази з українцями, що загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Крім того, він звинуватив у кровопролитті в Газі країни Заходу та заявив, що Ізраїль є “окупантом” та “організацією”.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

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