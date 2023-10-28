Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
В Україні триває повномасштабна війна, кожен день якої приносить страждання та біль втрат. Але українці – незламна нація, яка вже понад 1,5 року опирається російській агресії. Який сьогодні день війни в Україні 2023 – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Війна в Україні триває 1 рік та вісім місяців. Дивіться, скільки днів минуло від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
До речі, втрати особового складу армії РФ сягнули 297 тис.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк