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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні

війна гармата
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває повномасштабна війна, кожен день якої приносить страждання та біль втрат. Але українці – незламна нація, яка вже понад 1,5 року опирається російській агресії. Який сьогодні день війни в Україні 2023 – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні триває 1 рік та вісім місяців. Дивіться, скільки днів минуло від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зараз дивляться

До речі,   втрати особового складу армії РФ сягнули 297 тис.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Російська агресія
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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