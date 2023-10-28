Спрацює єдність всіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм – Зеленський

Світова єдність всіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм, точно спрацює ефективно, обов’язково допоможе перемогти російську агресію, поновити силу міжнародного права, реальну вагу принципів і норм Статуту ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 612 доби повномасштабної війни Росії проти України.

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Сьогодні був перший день роботи саміту на Мальті – зустрічі радників і дипломатичних представників щодо Формули миру України, яка поступово стає глобальною. Є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти створені саме так, щоб кожен у світі, хто справді цінує міжнародне право, міг проявити свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії.

Зараз на саміті на Мальті триває робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули миру: ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих людей, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Щодо кожного пункту Формули миру України сформовані групи держав, які зосередилися на її реалізації, зазначив президент.

– Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали, – вважає глава держави.

На його думку, це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності відбувся 28 жовтня – у день, коли в Україні згадують Другу світову війну та річницю вигнання нацистів з нашої території.

– Тоді український народ разом із багатьма народами боровся, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу. І не тільки, щоб перемогти і покарати нацистів за скоєні ними злочини проти людства – за Голокост, знищення народів, а й щоб заснувати архітектуру безпеки та миру, яка захистила б від нової глобальної війни.

Президент зазначив, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але він переконаний, що єдність світу точно спрацює ефективно.

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