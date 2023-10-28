У Києві вирує штормовий вітер: в районах столиці за ніч попадали дерева

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця дня прогнозуються пориви вітру 25-28 м/c. А за ніч у столиці попадали дерева.

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів міста тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч автівки. Під час сильного вітру необхідно щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Що негода наробила в Києві

Так, на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва від сильного вітру впало – рух транспорту частково ускладнений, повідомили у Патрульній поліції.

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У Святошинському районі по вул. Зв’язківців на автомобіль впало дерево. На місце прибули рятувальники, які за допомогою бензоріза звільнили автомобіль від дерев та розчистили дороги. Крім того, відбуксирували автомобіль з небезпечної території. Жертв та постраждалих немає.

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